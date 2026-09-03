“Зеленського витягли з теплої ванни”: президенту озвучили чіткі вимоги

Відкритості, яку раніше демонстрував президент України Володимир Зеленський, наразі немає. Навіть не проводяться великі пресконференції, куди б могли потрапити та поставити актуальні запитання усі бажаючі журналісти. Представники українських медіа акцентували увагу на необхідності такого заходу.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович зазначив, що журналісти провідних українських медіа озвучили публічно свої запитання до президента Володимира Зеленського. За його словами, йдеться про тих журналістів, які не можуть потрапити на заходи до президента та поставити йому ті питання, які хвилюють українців.

“Питання різні. В основному вони стосуються корупційних історій, які нагромаджуються просто довкола Офісу президента. І очевидно, що це ті питання, на які президенту варто було б відповісти. В них немає нічого екстраординарного. Але мені здається, вони б навіть могли зіграти на користь глави держави, бо він принаймні зняв би або спробував там зняти частину спекуляцій, які крутяться довкола всіх цих історій і точно не сприяють подальшій суспільній легітимності президента України”, — переконаний експерт.

За словами Рейтеровича, ці заяви прозвучали на фоні петиції, яка була зареєстрована на сайті Офісу президента щодо проведення такої пресконференції. Петицію підписали понад 15000 українців.

“Президенту доведеться офіційно на це реагувати та давати відповіді на питання, які турбують не просто журналістів, а турбують суспільство. Ну, до речі, це помітно і за результатами соціологічних опитувань, де подібні питання піднімають і українці вказують на їх актуальність і суспільну значимість”, — підкреслив експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який ультиматум Путін поставив Зеленському.



