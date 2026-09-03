“Зеленського витягли з теплої ванни”: президенту озвучили чіткі вимоги

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Кречмаровская Наталия
Відкритості, яку раніше демонстрував президент України Володимир Зеленський, наразі немає. Навіть не проводяться великі пресконференції, куди б могли потрапити та поставити актуальні запитання усі бажаючі журналісти. Представники українських медіа акцентували увагу на необхідності такого заходу.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович зазначив, що журналісти провідних українських медіа озвучили публічно свої запитання до президента Володимира Зеленського. За його словами, йдеться про тих журналістів, які не можуть потрапити на заходи до президента та поставити йому ті питання, які хвилюють українців.
За словами Рейтеровича, ці заяви прозвучали на фоні петиції, яка була зареєстрована на сайті Офісу президента щодо проведення такої пресконференції. Петицію підписали понад 15000 українців.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який ультиматум Путін поставив Зеленському.