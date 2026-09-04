"Теплая ванна" Зеленского закончилась: что стало настоящим шоком для президента

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Кречмаровская Наталия
Украине катастрофически не хватает денег и, прежде всего, на оборону. Дыра в бюджете ужасная, что могло стать настоящим шоком для президента Украины Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Политолог Владимир Цыбулько объяснил, что сложившаяся ситуация показывает саму модель управления Зеленского.
По его словам, представить себе, что в воюющей стране вдруг неожиданно вождю докладывают о дыре в 27 млрд. И это, подчеркнул, средства на оборону. А еще недавно, отметил политолог, то же правительство Свириденко очень аккуратно тратило миллиард долларов на всякие прихоти Зеленского, забрав эти средства с баланса Министерства обороны.
Даже нардепы начали говорить, что эти деньги нужны были обороне.
По его словам, эта ситуация – следствие того, что Зеленский делегировал большое количество своих полномочий Ермаку, сам находясь того времени "в теплой ванне". Цибулько отметил, что сам президент расслабился, полностью утратил чувство реальности, рычагов давления и влияния.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какие требования поставили Зеленскому журналисты.