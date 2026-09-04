"Теплая ванна" Зеленского закончилась: что стало настоящим шоком для президента

Украине катастрофически не хватает денег и, прежде всего, на оборону. Дыра в бюджете ужасная, что могло стать настоящим шоком для президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Политолог Владимир Цыбулько объяснил, что сложившаяся ситуация показывает саму модель управления Зеленского.

"Я так понимаю, что первый, кто заговорил об этой дыре более или менее с качественным обоснованием был новый премьер Корецкий на Совбезе. И это был шок для Зеленского. То есть, очевидно, что в том стиле, в котором Корецкий ему сообщил об этой дыре, с Зеленским никогда не разговаривали. С ним разговаривали — уси-пуси, теплая ванна, все хорошо, вы гений, величайший вождь и тому подобное”, — отметил эксперт.

По его словам, представить себе, что в воюющей стране вдруг неожиданно вождю докладывают о дыре в 27 млрд. И это, подчеркнул, средства на оборону. А еще недавно, отметил политолог, то же правительство Свириденко очень аккуратно тратило миллиард долларов на всякие прихоти Зеленского, забрав эти средства с баланса Министерства обороны.

Даже нардепы начали говорить, что эти деньги нужны были обороне.

"В целом это углубление в реальность – в реальную реальность, а не в моделированную. Это как раз свидетельство того, что система Зеленского совсем разбалансировалась, она не работает", – отметил эксперт.

По его словам, эта ситуация – следствие того, что Зеленский делегировал большое количество своих полномочий Ермаку, сам находясь того времени "в теплой ванне". Цибулько отметил, что сам президент расслабился, полностью утратил чувство реальности, рычагов давления и влияния.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие требования поставили Зеленскому журналисты.