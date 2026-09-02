Таємничий натяк у зверненні: за спиною Зеленського помітили незвичну деталь (ФОТО)

Під час вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського 2 вересня увагу користувачів соцмереж привернула незвична деталь у кадрі. За спиною глави держави було помітно зображення української ракети "Довгий Нептун" — нової версії вітчизняного ракетного комплексу.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

У своєму зверненні Зеленський прокоментував інцидент у Києві, де 2 вересня сталася перестрілка між окремими підрозділами Служби безпеки України та Головного управління розвідки. Президент назвав ситуацію "абсолютно ганебною" та наголосив на необхідності встановити всі обставини події.

Водночас глядачі звернули увагу на фон. На зображенні за президентом можна було розгледіти ракету "Довгий Нептун", яка є розвитком українського протикорабельного комплексу "Нептун".

Що відомо про "Довгий Нептун"

"Довгий Нептун" — далекобійна крилата ракета, створена Конструкторським бюро "Луч" на базі ракети Р-360 "Нептун". Її офіційний індекс РК360Л, а відповідний комплекс має назву "Нептун-Д".

Заявлена дальність польоту ракети може сягати до 1000 кілометрів, що суттєво перевищує можливості базової протикорабельної версії. Бойова частина важить близько 260 кг. Ракета призначена для ураження як морських, так і наземних цілей. Однією з особливостей системи є можливість польоту за заздалегідь визначеним маршрутом із подоланням складного рельєфу. При цьому ракета не покладається постійно на супутникову навігацію.

Вперше "Довгий Нептун" публічно продемонстрували у серпні 2025 року під час заходів до Дня Незалежності України.

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