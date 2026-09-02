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Таинственный намек в обращении: за спиной Зеленского заметили необычную деталь (ФОТО)

За спиной Зеленского заметили изображение ракеты "Длинный Нептун". Что известно о дальнобойном украинском оружии на 1000 км.

2 сентября 2026, 21:45
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Slava Kot

В ходе вечернего обращения президента Украины Владимира Зеленского 2 сентября внимание пользователей соцсетей привлекла необычная деталь в кадре. За спиной главы государства было заметно изображение украинской ракеты "Длинный Нептун" – новой версии отечественного ракетного комплекса.

Таинственный намек в обращении: за спиной Зеленского заметили необычную деталь (ФОТО)

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В своем обращении Зеленский прокомментировал инцидент в Киеве, где 2 сентября произошла перестрелка между отдельными подразделениями Службы безопасности Украины и Главным управлением разведки. Президент назвал ситуацию "совершенно позорной" и отметил необходимость установить все обстоятельства происшествия.

В то же время зрители обратили внимание на фон. На изображении за президентом можно было рассмотреть ракету "Длинный Нептун", которая является развитием украинского противокорабельного комплекса "Нептун".

Таинственный намек в обращении: за спиной Зеленского заметили необычную деталь (ФОТО) - фото 2

Что известно о "Длинном Нептуне"

"Длинный Нептун" – дальнобойная крылатая ракета, созданная Конструкторским бюро "Луч" на базе ракеты Р-360 "Нептун". Ее официальный индекс РК360Л, а соответствующий комплекс называется "Нептун-Д".

Заявленная дальность полета ракеты может достигать 1000 километров, что существенно превышает возможности базовой противокорабельной версии. Боевая часть весит около 260 кг. Ракета предназначена для поражения как морских, так и наземных целей. Одной из особенностей системы является возможность полета по заранее определенному маршруту по преодолению сложного рельефа. При этом ракета не полагается постоянно на спутниковую навигацию.

Впервые "Довгий Нептун" публично продемонстрировали в августе 2025 года во время мероприятий ко Дню Независимости Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о лицензиях на ракеты Patriot для Украины. Рубио рассказал о переговорах и сроках.



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