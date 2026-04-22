«Щоб не став останнім»: Мар'яна Безугла оцінила шлях Зеленського та ризики для державності
НОВИНИ

«Щоб не став останнім»: Мар’яна Безугла оцінила шлях Зеленського та ризики для державності

Світла в кінці тунелю немає: нардепка Безугла висловилася про долю України

22 квітня 2026, 13:31
Недилько Ксения

Народна депутатка Мар’яна Безугла проаналізувала результати семирічного перебування Володимира Зеленського на політичній арені. Вона нагадала, що саме завдяки його перемозі над "старою системою" звичайні люди, як і вона сама, отримали шанс потрапити у велику політику. Проте, за її словами, не всі змогли встояти перед спокусою влади, і частина нових облич перетворилася на "традиційних політичних монстрів".

«Щоб не став останнім»: Мар’яна Безугла оцінила шлях Зеленського та ризики для державності

Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел

Попри численні внутрішні помилки та глобальні виклики — від пандемії до війни — Безугла вважає чинного лідера найпотужнішим президентом в історії країни.

"Це все ще найсильніший Президент, який у нас був. Такий, який хоча б здатен еволюціонувати разом з реальністю", — наголосила депутатка.

«Щоб не став останнім»: Мар’яна Безугла оцінила шлях Зеленського та ризики для державності - фото 2

Оцінюючи поточну ситуацію, політикиня констатує, що Україна перебуває в епіцентрі світового протистояння, і наразі "немає жодного глобального світла в кінці тунелю". Вона висловила побоювання, що Україна як державне утворення може постраждати від наслідків глобального конфлікту.

"Можливо, ми розчинимося як держава в тумані Третьої світової, і дуже не хотілося б, щоб Володимир Олександрович став останнім Президентом", — відверто написала Безугла.

На думку парламентарки, єдиний шлях до порятунку держави — це динамічні зміни та відмова від інерції. Вона впевнена, що український народ виживе за будь-яких умов, проте збереження суб'єктності України вимагає надзусиль. Депутатка підкреслила: щоб вистояти, і суспільство, і особисто глава держави повинні "змінюватися швидше за всіх навколо".

Безугла підсумувала, що попри втому та неідеальність поточної ситуації, боротьба має тривати, а критика існуючих проблем залишається важливою частиною її діяльності.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що видання The New York Times опублікувало статтю про неординарні стратегії, до яких вдавалися українські представники під час перемовин із Вашингтоном. Аби знайти спільну мову з Білим домом та запобігти повній втраті Донецької та Луганської областей, українська сторона запропонувала ідею створення особливого регіону під назвою "Донніленд".



