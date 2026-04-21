"Донніленд" замість Донбасу: як українські дипломати намагалися залучити Трампа до захисту територій

Видання The New York Times опублікувало статтю про неординарні стратегії, до яких вдавалися українські представники під час перемовин із Вашингтоном. Аби знайти спільну мову з Білим домом та запобігти повній втраті Донецької та Луганської областей, українська сторона запропонувала ідею створення особливого регіону під назвою "Донніленд".

Цей крок, хоч і мав частково гумористичне забарвлення, мав на меті цілком серйозну політичну ціль — апелювати до особистості Дональда Трампа.

"Ця назва, згадана українським чиновником частково жартома, була спробою переконати Білий дім не приставати на територіальні вимоги Росії, які передбачають передачу під її контроль всієї території Донбасу", — зазначає NYT.

У межах цієї ініціативи переговорники пішли ще далі: створили для потенційного "Донніленду" прапор у зелено-золотих кольорах та навіть написали "національний гімн" за допомогою штучного інтелекту. Ба більше, розглядалася можливість участі Ради миру Трампа в управлінні цим регіоном.

Паралельно обговорювався інший сценарій — перетворення підконтрольної Україні частини сходу на напівавтономну офшорну зону за прикладом європейського князівства.

"Ще один варіант звучав на переговорах — зробити із незахопленої Росією частини Донбасу "Монако"... Фраза "модель Монако" навіть фігурувала у проектах договорів", — пише видання.

На думку журналістів, такі пропозиції демонструють нову світову реальність, де уряди змушені підлаштовуватися під характер американського лідера, щоб заручитися підтримкою США. Наразі невідомо, чи були ці назви закріплені в офіційній документації, проте вони досі циркулюють у кулуарах великої політики.

Президент Володимир Зеленський 31 березня 2026 року на Бучанському саміті заявив, що Росія висунула новий ультиматум: Україна має протягом двох місяців вивести війська з Донбасу. За версією Кремля, це нібито дозволить закінчити війну, інакше РФ погрожує захопити регіон силоміць та виставити "інші умови".