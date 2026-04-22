Главная Новости Политика президент «Чтобы не стал последним»: Марьяна Безуглая оценила путь Зеленского и риски для государственности
«Чтобы не стал последним»: Марьяна Безуглая оценила путь Зеленского и риски для государственности

Света в конце тоннеля нет: нардепка Безуглая высказалась о судьбе Украины

22 апреля 2026, 13:31
Недилько Ксения

Народный депутат Марьяна Безуглая проанализировала результаты семилетнего пребывания Владимира Зеленского на политической арене. Она напомнила, что именно благодаря его победе над старой системой обычные люди, как и она сама, получили шанс попасть в большую политику. Однако, по ее словам, не все смогли устоять перед соблазном власти, и часть новых лиц превратилась в "традиционных политических монстров".

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Несмотря на многочисленные внутренние ошибки и глобальные вызовы – от пандемии до войны – Безуглая считает действующего лидера самым мощным президентом в истории страны.

"Это все еще сильнейший у нас Президент. Такой, который хотя бы способен эволюционировать вместе с реальностью", — подчеркнула депутат.

Оценивая текущую ситуацию, политик констатирует, что Украина находится в эпицентре мирового противостояния, и пока "нет глобального света в конце тоннеля". Она выразила опасение, что Украина, как государственное образование, может пострадать от последствий глобального конфликта.

"Возможно, мы растворимся как государство в тумане Третьей мировой, и очень бы не хотелось, чтобы Владимир Александрович стал последним Президентом", — откровенно написала Безуглая.

По мнению парламентария, единственный путь к спасению государства — динамические изменения и отказ от инерции. Она уверена, что украинский народ выживет в любых условиях, однако сохранение субъектности Украины требует сверхусилий. Депутат подчеркнула: чтобы выстоять, и общество, и лично глава государства должны "меняться быстрее всех вокруг".

Безуглая подытожила, что, несмотря на усталость и неидеальность текущей ситуации, борьба должна продолжаться, а критика существующих проблем остается важной частью ее деятельности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что издание The New York Times опубликовало статью о неординарных стратегиях, к которым прибегали украинские представители во время переговоров с Вашингтоном. Чтобы найти общий язык с Белым домом и предотвратить полную потерю Донецкой и Луганской областей, украинская сторона предложила идею создания особого региона под названием "Донниленд".



