Що задумав Зеленський: чому просуває Корецького у прем’єри саме під зиму

Президент Володимир Зеленський запустив друге за рік перезавантаження уряду. Рік тому Шмигаля змінила Свириденко, тепер іде Свириденко – і, за даними джерел, її крісло має зайняти голова "Нафтогазу" Сергій Корецький. Виглядає як кадрова чехарда, але логіка тут інша, і вона доволі прозора. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Експерт зазначає, президент сам сформулював дану логіку: за кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок має відповідати конкретна людина, здатна довести домовленості лідерів до виконання. Напередодні він публічно висловив невдоволення тим, що між оголошенням пакета підтримки і реальним постачанням зброї минають тижні. Це і є справжній нерв цього перезавантаження: проблема не в рішеннях, а в швидкості їх реалізації.

"Звідси й конфігурація. Свириденко, за інформацією нардепів, поїде послом до Вашингтона – і це не заслання, а посилення. Саме вона торік вела переговори щодо угоди про надра зі США і має прямі контакти в американській адміністрації. На головний для України напрямок ставлять людину, яка вміє домовлятися з цим конкретним партнером", – зазначив аналітик.

За його словами, Корецький же – вибір під зиму. Менеджер, який зробив збиткову "Укрнафту" однією з найприбутковіших компаній країни, а "Нафтогаз" очолив через відкритий конкурс із шістьма десятками кандидатів. Джерела кажуть, що премʼєрство йому пропонували й раніше – відмовлявся. Якщо призначення відбудеться, це означатиме просту річ: уряд остаточно перетворюється на виконавчий офіс, де головна компетенція – не політика, а здатність пройти опалювальний сезон під ударами по енергетиці.

"Чесно про ризики. Ротація йде всередині однієї обойми: Шмигаль побував премʼєром, міністром енергетики і знову тимчасово очолить Кабмін, поки Рада голосуватиме. Лава запасних у держави коротка, і війна її не подовжує. До того ж парламент ще має проголосувати, а несподіванки там траплялися", – зазначив експерт.

Він підсумовує, критерієм роботи влади тепер офіційно стає не анонс, а виконання і за цим критерієм суспільство має повне право питати з нового уряду з першого дня. Якщо ставка на менеджерів спрацює, зиму країна пройде легше, а американський трек отримає постійного оператора замість епізодичних візитів. Якщо ні – списати провал на "стару команду" вже не вийде.

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