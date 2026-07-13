На які зміни варто очікувати українцям після зміни уряду: що покаже Корецький

Зміна уряду, яку активно обговорюють у соцмережах, це перезавантаження без явного прогресу. Майбутній премʼєр, а поки голова Нафтогазу, Сергій Корецький останні місяці півтора, де-факто, прожив на Банковій. І тепер він без 5 хв керівник уряду. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Кабмін. Фото: з відкритих джерел

"Чому "йдуть" Свириденко? Свириденко була частиною системи Єрмака, якому потрібен був слухняний виконавець на посаді голови уряду. В системі, де немає Єрмака, Свириденко, як виконавець поставлених вище задач просто не потрібна. І це попри те, що Свириденко перевзулася відразу після звільнення Єрмака. В новій системі координат потрібен хтось, хто може показати чудо. В силу відсутності лавки запасних, єдиним кандидатом від якого хочуть очікувати чудо – є Корецький", – зазначив експерт.

Говорячи про те, що може показати Корецький, Вадим Денисенко зазначив, що Корецький – перш за все не політик. Поки він чистий технократ, трудоголік, дуже чіткий в поставлених задачах і вимогливий до виконання, але він людина без команди. Він, де-факто, буде парашутистом-одинаком, який буде працювати в старій системі координат. Ніякого чуда він, безумовно, не покаже, але й провалів, з великою долею імовірності, точно не допустить.

"Повторю те, що говорив багато разів: ми маємо глибинну управлінську кризу, яка не вирішується появою нових гравців. Тому, Корецький – це непоганий вибір, який кардинально нічого не покращить, але в кризовій зимі може бути корисним", – говорить політолог.

Розмірковуючи про те чи втримається Федоров Денисенко зауважив, що це з головних питань. Проте експерт бачить два варіанти розвитку подій – Федоров залишається або ж іде в віце-премʼєри без портфеля. Другий сценарій – базовий для Банкової. Всі інші зміни в силовиках будуть косметичними замінами вивісок та прізвищ.

Підсумовуючи Вадим Денисенко зауважив, що зміна премʼєра не вирішить питання випуску пару в суспільстві. Вона не вирішує і електоральні задачі – збільшення рейтингу. Нарешті, ця зміна взагалі не вплине на управлінську систему країни.

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