Что задумал Зеленский: почему продвигает Корецкого в премьеры именно под зиму

Президент Владимир Зеленский запустил вторую за год перезагрузку правительства. Год назад Шмыгаля сменила Свириденко, теперь идет Свириденко – и, по данным источников, ее кресло должен занять глава "Нефтегаза" Сергей Корецкий. Выглядит как кадровая чехарда, но логика здесь другая, и она достаточно прозрачна. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Эксперт отмечает, что президент сам сформулировал данную логику: за каждое приоритетное внешнеполитическое направление должен отвечать конкретный человек, способный довести договоренности лидеров до исполнения. Накануне он публично выразил недовольство тем, что между объявлением пакета поддержки и реальной поставкой оружия проходят недели. Это и есть настоящий нерв этой перезагрузки: проблема не в решениях, а в скорости их реализации.

Отсюда и конфигурация. Свириденко, по информации нардепов, поедет послом в Вашингтон – и это не ссылка, а усиление. Именно она в прошлом году вела переговоры по соглашению о недрах с США и имеет прямые контакты в американской администрации. На главное для Украины направление ставят человека, умеющего договариваться с этим конкретным партнером", – отметил аналитик.

По его словам, Корецкий же – выбор под зиму. Менеджер, сделавший убыточную "Укрнафту" одной из самых прибыльных компаний страны, а "Нефтегаз" возглавил через открытый конкурс с шестью десятками кандидатов. Источники говорят, что премьерство ему предлагали и раньше – отказывался. Если назначение состоится, это означает простую вещь: правительство окончательно превращается в исполнительный офис, где главная компетенция – не политика, а способность пройти отопительный сезон под ударами по энергетике.

"Честно о рисках. Ротация идет внутри одной обоймы: Шмигаль побывал премьером, министром энергетики и снова временно возглавит Кабмин, пока Рада будет голосовать. Скамья запасных у государства коротка, и война ее не удлиняет. К тому же, парламент еще должен проголосовать, а неожиданности там случались", – отметил эксперт.

Он заключает, что критерием работы власти теперь официально становится не анонс, а выполнение и по этому критерию общество имеет полное право спрашивать с нового правительства с первого дня. Если ставка на менеджеров сработает, то зиму страна пройдет легче, а американский трек получит постоянного оператора вместо эпизодических визитов. Если нет – списать провал на "старую команду" уже не получится.

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