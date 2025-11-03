Розшук ТЦК більше не вирок: який закон підписав Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє оборонним підприємствам та компаніям критичної інфраструктури тимчасово бронювати від мобілізації працівників, які мають порушення військового обліку. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляється на сайті парламенту.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Йдеться про законопроект №13335. Раніше вже йшлося про те, що відтепер українські підприємства ОПК зможуть на якийсь час бронювати працівників на 45 днів, навіть якщо у них ще не врегульовано питання з військовим обліком.

Коментуючи цю ініціативу народний депутат Галина Янченко зазначила, що цей час дозволить людям пройти військово-лікарську комісію (ВВК), оформити документи та влаштуватися працювати на заводах, "і не ховатися від ТЦК".

Законом передбачено, що бронюванню підлягають усі військовозобов'язані працівники критичних підприємств, у яких відсутні або оформлені неналежним чином військово-облікові документи, які не перебувають на військовому обліку або ті, хто не уточнив персональні дані.

Таке бронювання надається раз на рік. Протягом цього терміну працівник повинен виправити порушення правил військового обліку, після чого він підлягатиме бронюванню на загальних підставах.

Закон не звільняє від відповідальності порушення правил військового обліку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — глава української держави Володимир Зеленський доручив уряду підготувати комплексну програму "зимової підтримки", яка почне діяти вже у грудні.

Володимир Зеленський зазначив, що до пакету увійдуть кілька напрямків допомоги. Зокрема, як і минулого року, українці отримають пряму фінансову підтримку, яку можна буде витратити на нагальні потреби.

Окремі програми передбачені для самотніх людей похилого віку, багатодітних сімей, мешканців зон бойових дій та інших уразливих категорій. Деталі цих ініціатив представить уряд та прем'єр-міністр найближчим часом. Президент також наголосив, що держава збереже фіксовані ціни на газ та електроенергію для побутових споживачів.



