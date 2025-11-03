Розыск ТЦК больше не приговор: какой закон подписал Зеленский

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет оборонным предприятиям и компаниям критической инфраструктуры временно бронировать от мобилизации работников, имеющих нарушения воинского учета. Как предает портал "Комментарии", об этом сообщается на сайте парламента.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Речь идет о законопроекте №13335. Ранее уже говорилось, что отныне украинские предприятия ОПК смогут на какое-то время бронировать работников на 45 дней, даже если у них еще не урегулированы вопросы с военным учетом.

Комментируя данную инициативу народный депутат Галина Янченко отметила, что это время позволит людям пройти военно--врачебную комиссию (ВВК), оформить документы и устроиться работать на заводах, "и не прятаться от ТЦК".

Закон предусматривает, что бронированию подлежат все военнообязанные работники критических предприятий, у которых отсутствуют или оформлены ненадлежащим образом военно-учетные документы, которые не состоят на воинском учете или те, кто не уточнил персональные данные.

Такое бронирование предоставляется один раз в год. В течение этого срока работник должен исправить нарушение правил воинского учета, после чего он будет подлежать бронированию на общих основаниях.

Закон не освобождает от ответственности за нарушение правил воинского учета.

