РФ розпочала другий етап операції ударів по Україні: Зеленський розкрив, куди тепер цілить ворог

Країна-агресор продовжує другий етап операції ударів по критичній інфраструктурі України, і зараз їхніми цілями є водозабезпечення, резервуари, дамби та логістика. Як інформує портал "Коментарі", про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю "Reuters".

Український лідер зазначив, що плани країни-агресорки зрозумілі, але зауважив, що Україна зараз сильніша, ніж узимку.

"Треба боротися за фінансування. Фінансування дасть посилення захисту неба з нашого боку. Безумовно. Технології є", — наголосив президент.

Зеленський додав, що Україна має змогу виробляти дві тисячі дронів-перехоплювачів на добу, але для цього необхідне достатнє фінансування.

