РФ начала второй этап операции ударов по Украине: Зеленский раскрыл, куда теперь целит враг

Страна-агрессор продолжает второй этап операции ударов по критической инфраструктуре Украины, и сейчас их целями являются водоснабжение, резервуары, дамбы и логистика. Как сообщает портал "Комментарии", об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью "Reuters".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер отметил, что планы страны-агрессорки ясны, но заметил, что Украина сейчас сильнее зимы.

"Надо бороться за финансирование. Финансирование даст усиление защиты неба с нашей стороны. Безусловно. Технологии есть", — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что у Украины есть возможность производить две тысячи дронов-перехватчиков в сутки, но для этого необходимо достаточное финансирование.

Читайте на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон по-разному оценивают намерения Кремля по завершению войны. По его словам, Украина не видит реального желания России прекратить боевые действия, в то время как в США считают, что российский лидер Владимир Путин может быть заинтересован в окончании войны.

Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Monde рассказал, что Киев регулярно делится с партнерами по собственной оценке ситуации на фронте и политических сигналов из Москвы. По его словам, Путин не хочет заканчивать войну, тогда как у США имеют другую позицию по этому поводу.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон по-разному оценивают намерения Кремля по завершению войны. По его словам, Украина не видит реального желания России прекратить боевые действия, в то время как в США считают, что российский лидер Владимир Путин может быть заинтересован в окончании войны.

Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Monde рассказал, что Киев регулярно делится с партнерами по собственной оценке ситуации на фронте и политических сигналов из Москвы. По его словам, Путин не хочет заканчивать войну, тогда как у США имеют другую позицию по этому поводу.



