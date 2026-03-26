logo

BTC/USD

69451

ETH/USD

2077.03

USD/UAH

43.87

EUR/UAH

50.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент РФ начала второй этап операции ударов по Украине: Зеленский раскрыл, куда теперь целит враг
НОВОСТИ

РФ начала второй этап операции ударов по Украине: Зеленский раскрыл, куда теперь целит враг

Владимир Зеленский назвал оружие, которое остановит новый этап атак

26 марта 2026, 13:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Страна-агрессор продолжает второй этап операции ударов по критической инфраструктуре Украины, и сейчас их целями являются водоснабжение, резервуары, дамбы и логистика. Как сообщает портал "Комментарии", об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью "Reuters".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер отметил, что планы страны-агрессорки ясны, но заметил, что Украина сейчас сильнее зимы.

"Надо бороться за финансирование. Финансирование даст усиление защиты неба с нашей стороны. Безусловно. Технологии есть", — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что у Украины есть возможность производить две тысячи дронов-перехватчиков в сутки, но для этого необходимо достаточное финансирование.

Читайте на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон по-разному оценивают намерения Кремля по завершению войны. По его словам, Украина не видит реального желания России прекратить боевые действия, в то время как в США считают, что российский лидер Владимир Путин может быть заинтересован в окончании войны.

Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Monde рассказал, что Киев регулярно делится с партнерами по собственной оценке ситуации на фронте и политических сигналов из Москвы. По его словам, Путин не хочет заканчивать войну, тогда как у США имеют другую позицию по этому поводу.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости