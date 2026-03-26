Блокування кредиту від ЄС: Зеленський прямо висловився, чи зможе Україна продовжувати війну

Кравцев Сергей
Україна справді критично залежить від розблокування кредиту від ЄС на 90 млрд євро. У першу чергу це пов’язано зі спроможністю України прсилювати свою обороноздатність. Без фінансування постраждає армія і виробництво дронів. Відповідну заяву в інтерв’ю Le Monde зробив президент України Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Він зазначив, що Україна буде вдячня, якщо лідери ЄС зможуть розблокувати цей кредит.
За словами президента, якщо кредит не розблокують, Київ сподівається на альтернативу, яка дозволить отримати ці кошти, інакше українська армія буде недофінансована.
Глава держави наголосив, що це ризик для всіх і, у тому числі, для європейської безпеки.
Читайте також на порталі "Коментарі" — постійний представник США при ЄС Ендрю Паздер заявив, що блокування угорським прем’єр-міністром Віктор Орбан кредиту для України не є проблемою Вашингтона. За його словами, це питання має вирішуватися виключно всередині Європейського Союзу.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Орбан перекриває газ Україні: який ультиматум виставив Будапешт.