Блокування кредиту від ЄС: Зеленський прямо висловився, чи зможе Україна продовжувати війну
НОВИНИ

Блокування кредиту від ЄС: Зеленський прямо висловився, чи зможе Україна продовжувати війну

Володимир Зеленський пояснив наслідки блокування кредиту від ЄС

26 березня 2026, 11:32
Кравцев Сергей

Україна справді критично залежить від розблокування кредиту від ЄС на 90 млрд євро. У першу чергу це пов’язано зі спроможністю України прсилювати свою обороноздатність. Без фінансування постраждає армія і виробництво дронів. Відповідну заяву в інтерв’ю Le Monde зробив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Надання Україні позики – це позиція, узгоджена всіма лідерами ЄС наприкінці 2025 року. Альтернатива цьому кроку — це питання сьогодні до Європейського Союзу", — зазначив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що Україна буде вдячня, якщо лідери ЄС зможуть розблокувати цей кредит.

За словами президента, якщо кредит не розблокують, Київ сподівається на альтернативу, яка дозволить отримати ці кошти, інакше українська армія буде недофінансована.

"Буде недофінансоване виробництво дронів — далекобійних, дронів-перехоплювачів, а також систем протиповітряної оборони, тому що ми звідти виділяємо гроші і на європейські системи ППО, і на американські ракети РАС-3", — додав президент.

Глава держави наголосив, що це ризик для всіх і, у тому числі, для європейської безпеки.

"Я вважаю, що ніякого краху не буде і європейці вирішать і це питання", — зазначив Володимир Зеленський.

Читайте також на порталі "Коментарі" — постійний представник США при ЄС Ендрю Паздер заявив, що блокування угорським прем’єр-міністром Віктор Орбан кредиту для України не є проблемою Вашингтона. За його словами, це питання має вирішуватися виключно всередині Європейського Союзу.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Орбан перекриває газ Україні: який ультиматум виставив Будапешт.




