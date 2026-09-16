Про перемогу більше не йдеться: Зеленський здивував заявою про війну

Війна Росії проти України вже не може закінчитися формулою, за якої обидві сторони одночасно здобувають перемогу. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CBC News, наголосивши, що після величезних людських втрат головним результатом має стати припинення бойових дій.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Український президент також розкритикував поширене серед деяких партнерів уявлення про те, що Володимиру Путіну нібито потрібна лише певна частина української території.

"У нього найбільша територія у світі, і йому потрібні якісь кілометри?", — зазначив Зеленський.

За його словами, розглядати російські вимоги виключно як прагнення отримати кілька додаткових ділянок землі помилково.

Президент вважає, що стратегічна мета Кремля значно ширша і полягає у підпорядкуванні України Росії. Тому, за його словами, потрібно не шукати територію, якою Москва могла б обмежитися, а добиватися зміни позиції самого Путіна.

Окремо Зеленський відкинув ідею так званого win-win у нинішній війні. "У цій війні не може бути win-win", — заявив він, додавши, що через масштабні людські втрати питання перемоги для обох сторін зникло вже в перший день повномасштабного вторгнення.

За словами президента, справжнім результатом зараз має стати припинення війни заради порятунку людських життів.

Зеленський також розповів про діалог Києва і Вашингтона, що триває. За його словами, США роблять різні кроки підтримки, однак у питанні санкцій Україні хотілося б рішучіших дій проти здатності Росії продовжувати війну.

Президент повідомив, що американська сторона попросила наразі не розкривати деталі переговорів. Тим часом, Київ готується до зустрічі Зеленського з Дональдом Трампом у Нью-Йорку, запланованої на кінець вересня.

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