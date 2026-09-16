Про перемогу більше не йдеться: Зеленський здивував заявою про війну

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Кравцев Сергей
Війна Росії проти України вже не може закінчитися формулою, за якої обидві сторони одночасно здобувають перемогу. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CBC News, наголосивши, що після величезних людських втрат головним результатом має стати припинення бойових дій.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Український президент також розкритикував поширене серед деяких партнерів уявлення про те, що Володимиру Путіну нібито потрібна лише певна частина української території.
За його словами, розглядати російські вимоги виключно як прагнення отримати кілька додаткових ділянок землі помилково.
Президент вважає, що стратегічна мета Кремля значно ширша і полягає у підпорядкуванні України Росії. Тому, за його словами, потрібно не шукати територію, якою Москва могла б обмежитися, а добиватися зміни позиції самого Путіна.
Окремо Зеленський відкинув ідею так званого win-win у нинішній війні. "У цій війні не може бути win-win", — заявив він, додавши, що через масштабні людські втрати питання перемоги для обох сторін зникло вже в перший день повномасштабного вторгнення.
За словами президента, справжнім результатом зараз має стати припинення війни заради порятунку людських життів.
Зеленський також розповів про діалог Києва і Вашингтона, що триває. За його словами, США роблять різні кроки підтримки, однак у питанні санкцій Україні хотілося б рішучіших дій проти здатності Росії продовжувати війну.
Президент повідомив, що американська сторона попросила наразі не розкривати деталі переговорів. Тим часом, Київ готується до зустрічі Зеленського з Дональдом Трампом у Нью-Йорку, запланованої на кінець вересня.
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