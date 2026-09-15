Украина опробовала новое оружие против «Шахедов»: Зеленский раскрыл первые результаты

В Украине успешно опробован еще один перехватчик, предназначенный для борьбы с российскими реактивными беспилотниками. Во время испытания новая система смогла поразить российский Шахед, однако работа над технологией еще продолжается. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после доклада Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, украинские производители сделали новый шаг в развитии средств противодействия российским ударным дронам. В то же время, испытание показало, что отдельные аспекты управления перехватчиком требуют доработки.

Шахед во время тестирования удалось успешно поразить. Однако, как отметил Зеленский, для завершения работы над системой нужно еще некоторое время. Президент поблагодарил разработчиков за активность и продолжение работы.

Кроме развития средств перехвата, во время доклада обсудили дальнейшие военные операции и возможности дальнобойного поражения. Зеленский сообщил, что вместе с Евгением Хмарой и Главнокомандующим ВСУ определил следующие приоритетные цели, необходимый объем средств для их поражения и мероприятия подготовки.

Президент также заявил, что результаты украинского дальнобойного влияния на российскую нефтяную основу войны "достаточно весомы". По его мнению, это создает дополнительный потенциал для дипломатических усилий Украины.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина готова делать свои шаги для деэскалации. Однако, по его словам, партнеры должны обеспечить, чтобы Россия честно выполняла свои заявленные деэскалационные шаги по украинской критической инфраструктуре – не единовременно, а долгосрочно и надежно.

Таким образом, Украина одновременно развивает новые средства перехвата российских дронов и продолжает работу над дальнобойными возможностями, которые, по словам президента, должны усиливать позиции государства.

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