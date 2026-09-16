О победе больше речь не идет: Зеленский удивил заявлением о войне

Война России против Украины уже не может закончиться формулой, при которой обе стороны одновременно получают победу. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью CBC News, подчеркнув, что после огромных человеческих потерь главным результатом должно стать прекращение боевых действий.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский президент также раскритиковал распространенное среди некоторых партнеров представление о том, что Владимиру Путину якобы нужна лишь определенная часть украинской территории.

"У него самая большая территория в мире, и ему нужны какие-то километры?", — отметил Зеленский.

По его словам, рассматривать российские требования исключительно как стремление получить несколько дополнительных участков земли – ошибочно.

Президент считает, что стратегическая цель Кремля значительно шире и заключается в подчинении Украины России. Поэтому, по его словам, необходимо не искать территорию, которой Москва могла бы ограничиться, а добиваться изменения позиции самого Путина.

Отдельно Зеленский отверг идею так называемого win-win в нынешней войне. "В этой войне не может быть win-win", — заявил он, добавив, что из-за масштабных человеческих потерь вопрос победы для обеих сторон исчез уже в первый день полномасштабного вторжения.

По словам президента, настоящим результатом сейчас должно стать прекращение войны ради спасения человеческих жизней.

Зеленский также рассказал о продолжающемся диалоге Киева и Вашингтона. По его словам, США предпринимают различные шаги поддержки, однако в вопросе санкций Украине хотелось бы более решительных действий против способности России продолжать войну.

Президент сообщил, что американская сторона попросила пока не раскрывать детали переговоров. Тем временем Киев готовится к встрече Зеленского с Дональдом Трампом в Нью-Йорке, запланированной на конец сентября.

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