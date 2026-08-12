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Припинення війни як ніколи реальне: які пропозиції Київ передав США

Зеленський попереджає, що Кремль може кинути на війну сотні тисяч росіян

12 серпня 2026, 07:22
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Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ передав американській стороні свої пропозиції щодо плану припинення війни з Росією. Одночасно українська розвідка має інформацію про підготовку Кремля до нової масштабної мобілізації після вересневих парламентських виборів до РФ. Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, повідомляє Reuters.

Припинення війни як ніколи реальне: які пропозиції Київ передав США

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами Зеленського, Україна розраховує на допомогу США відразу за декількома напрямками – насамперед у посиленні протиповітряної оборони та посиленні тиску на Москву.

"Ми передали наші пропозиції американській стороні", — заявив президент.

Він наголосив, що Вашингтон може допомогти Києву зміцнити оборону та домогтися від Росії зміни її планів – від підготовки до продовження війни до реальних кроків для її завершення.

При цьому Зеленський повідомив про тривожні дані української розвідки. За його словами, російське керівництво планує використати вересневі парламентські "вибори" як привід для оголошення нового масштабного призову.

Президент стверджує, що після завершення голосування Кремль може оголосити додаткову мобілізацію кількох сотень тисяч росіян до кінця року. За його словами, аналогічний набір може продовжитись і наступного року.

"Вони готуються до мобілізації восени, відразу після інсценування парламентських виборів", — заявив Зеленський.

За його оцінкою, мобілізація стане доповненням до набору військовослужбовців, що триває, на контрактній основі. Таким чином, Росія розраховує постійно поповнювати особовий склад армії і зберігати можливість продовження війни.

Зеленський також вважає, що російська влада хоче використовувати вибори для створення пропагандистської картинки про нібито широку підтримку війни російським суспільством.

Якщо прогноз української розвідки підтвердиться, нова мобілізаційна кампанія може суттєво збільшити людський ресурс російської армії та водночас свідчити про те, що Кремль не готовий відмовлятися від продовження бойових дій.

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Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/zelenskiy-ukraine-has-given-us-negotiators-proposals-ending-war-with-russia-2026-08-11/
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