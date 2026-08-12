Прекращение войны как никогда реально: какие предложения Киев передал США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев передал американской стороне свои предложения по плану прекращения войны с Россией. Одновременно украинская разведка располагает информацией о подготовке Кремля к новой масштабной мобилизации после сентябрьских парламентских выборов в РФ. Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении, передает Reuters.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам Зеленского, Украина рассчитывает на помощь США сразу по нескольким направлениям – прежде всего в усилении противовоздушной обороны и усилении давления на Москву.

"Мы передали наши предложения американской стороне", — заявил президент.

Он подчеркнул, что Вашингтон может помочь Киеву укрепить оборону и добиться от России изменения ее планов – от подготовки к продолжению войны к реальным шагам для ее завершения.

При этом Зеленский сообщил о тревожных данных украинской разведки. По его словам, российское руководство планирует использовать сентябрьские парламентские "выборы" как повод для объявления нового масштабного призыва.

Президент утверждает, что после завершения голосования Кремль может объявить дополнительную мобилизацию нескольких сотен тысяч россиян до конца текущего года. По его словам, аналогичный набор может продолжиться и в следующем году.

"Они готовятся к мобилизации осенью, сразу после инсценировки парламентских выборов", — заявил Зеленский.

По его оценке, мобилизация станет дополнением к продолжающемуся набору военнослужащих на контрактной основе. Таким образом Россия рассчитывает постоянно пополнять личный состав армии и сохранять возможность продолжения войны.

Зеленский также считает, что российские власти хотят использовать выборы для создания пропагандистской картинки о якобы широкой поддержке войны российским обществом.

Если прогноз украинской разведки подтвердится, новая мобилизационная кампания может существенно увеличить людской ресурс российской армии и одновременно свидетельствовать о том, что Кремль не готов отказываться от продолжения боевых действий.

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