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Россия пошла на новый уровень ударов: Зеленский предупредил о новой угрозе

После атаки на Запорожье президент заявил, что Москва наращивает производство ракет и готовится не к завершению войны, а к дальнейшей эскалации

11 августа 2026, 11:51
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Кравцев Сергей

Россия все активнее использует северокорейские баллистические ракеты во время ударов по Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после очередной массированной атаки, которая произошла ночью 11 августа.

Россия пошла на новый уровень ударов: Зеленский предупредил о новой угрозе

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, российские войска применили по Запорожью баллистические ракеты северокорейского производства. Кроме того, для атаки оккупанты использовали крылатые ракеты "Циркон" и управляемые авиабомбы.

Удар привел к тяжелым последствиям для города. По последним данным, погибли шесть мирных жителей, еще 19 человек получили ранения. Зеленский подчеркнул, что характер атаки указывает на намерение российских войск нанести максимальный ущерб гражданской инфраструктуре.

Президент отметил, что использование северокорейской ракетной техники является частью более широкой тенденции. Москва, по его словам, одновременно увеличивает производство собственной баллистики, привлекает вооружения КНДР и готовит новые мобилизационные мероприятия.

"Все это показывает, что Москва готовится не к миру, а к эскалации", — заявил Зеленский, призвав международное сообщество не ждать новых ударов, а реагировать уже сейчас.

Отдельно глава государства обратился к партнерам Украины с призывом усилить санкционное давление на предприятия, обеспечивающие работу российской военной промышленности. По его словам, ограничительные меры должны бить непосредственно по производственной базе, которая позволяет Кремлю продолжать ракетные атаки.

Еще одним приоритетом Зеленский назвал усиление украинской противовоздушной обороны. Президент подчеркнул, что дополнительные системы ПВО и ракеты-перехватчики необходимы для защиты гражданского населения.

Таким образом, Киев рассматривает последние атаки не как отдельные эпизоды, а как свидетельство подготовки России к продолжению и возможному расширению войны.

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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20361
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