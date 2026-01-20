logo_ukra

Президент зробив заяву про «останню милю» перемовин

У перемовинах щодо миру в Україні глухого куту немає, заявив глава держави

20 січня 2026, 14:59
Недилько Ксения

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відсутність заяв з боку учасників американської переговорної групи після зустрічі делегацій США та України у Флориді минулого тижня. Про це глава держави повідомив під час онлайн-брифінгу для журналістів у WhatsApp.

Він визнав брак комунікації, однак наголосив, що перемовини не зайшли в глухий кут — мовляв, наразі триває робота над документами:

"Глухого куту в перемовинах немає, працюємо над документами. Остання миля — найскладніша, але тим не менш це правда. Маємо те, що ми маємо", – зазначив президент.

Зеленський додав, що постійно спілкується з главою української делегації Рустемом Умєровим, який тримає зв’язок зі спецпосланцями США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером:

"Чесно кажучи, дуже багато енергії в спілкуваннях, але потрібен результат".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія є ворогом нашої держави, а тому участь України в будь-яких міжнародних форматах за присутності РФ виглядає вкрай проблематично. Про це глава держави повідомив під час онлайн-брифінгу для журналістів у WhatsApp, коментуючи ініціативу створення так званої "Ради миру" президента США Дональда Трампа.

Зеленський підтвердив, що Україна справді отримала офіційне запрошення долучитися до нового органу. За його словами, наразі дипломати опрацьовують деталі пропозиції. Водночас президент відверто окреслив свою позицію щодо можливого членства Росії та Білорусі в цій раді.                                                       



