«Рада миру» чи «рада війни»: Зеленський жорстко відповів на ініціативу Трампа

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія є ворогом нашої держави, а тому участь України в будь-яких міжнародних форматах за присутності РФ виглядає вкрай проблематично. Про це глава держави повідомив під час онлайн-брифінгу для журналістів у WhatsApp, коментуючи ініціативу створення так званої "Ради миру" президента США Дональда Трампа.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Зеленський підтвердив, що Україна справді отримала офіційне запрошення долучитися до нового органу. За його словами, наразі дипломати опрацьовують деталі пропозиції. Водночас президент відверто окреслив свою позицію щодо можливого членства Росії та Білорусі в цій раді.

"Росія – наш ворог. Білорусь — їхній союзник. Мені складно уявити, як ми можемо бути разом із Росією в будь-якій раді. Росія – це про раду війни. І Білорусь разом із ними, а саме режим Лукашенка", — наголосив Зеленський.

Проєкт "Ради миру" передбачає, що Дональд Трамп стане її першим головою та особисто визначатиме склад учасників. Формально рішення ухвалюватимуться більшістю голосів, однак кожне з них потребуватиме остаточного схвалення президента США. Критики ініціативи вже заявляють, що такий формат може стати альтернативою або конкурентом ООН, яку Трамп неодноразово публічно критикував.

Україна наразі не поспішає погоджуватися на участь у "Раді миру", зважаючи на присутність серед запрошених Володимира Путіна та Олександра Лукашенка. Для постійного членства передбачений внесок у розмірі 1 млрд доларів, без внеску можливе лише трирічне членство. Зібрані кошти планують спрямувати на відновлення Сектору Гази.

Відомо, що запрошення вже прийняли Угорщина та В’єтнам. Також пропозиції отримали Індія, Австралія, Канада, Туреччина, Єгипет, Греція, Кіпр, Пакистан, Йорданія, Парагвай, Аргентина та Албанія. Офіційний перелік членів "Ради миру" США мають оголосити найближчими днями, ймовірно – під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

