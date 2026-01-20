Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отсутствие заявлений со стороны участников переговорной группы после встречи делегаций США и Украины во Флориде на прошлой неделе. Об этом глава государства сообщил во время онлайн-брифинга для журналистов в WhatsApp.

Президент сделал заявление о «последней миле» переговоров

Он признал нехватку коммуникации, однако подчеркнул, что переговоры не зашли в тупик — мол, сейчас идет работа над документами:

"Глухого угла в переговорах нет, работаем над документами. Последняя миля – самая сложная, но тем не менее это правда. Имеем то, что мы имеем", – отметил президент.

Зеленский добавил, что постоянно общается с главой украинской делегации Рустемом Умеровым, который держит связь со спецпосланниками США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером:

"Честно говоря, очень много энергии в общении, но нужен результат".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия является врагом нашего государства, а потому участие Украины в любых международных форматах при присутствии РФ выглядит крайне проблематично. Об этом глава государства сообщил во время онлайн-брифинга для журналистов в WhatsApp, комментируя инициативу создания так называемого "Совета мира" президента США Дональда Трампа.

Зеленский подтвердил, что Украина действительно получила официальное приглашение присоединиться к новому органу. По его словам, в настоящее время дипломаты прорабатывают детали предложения. В то же время президент откровенно очертил свою позицию по поводу возможного членства России и Беларуси в этом совете.