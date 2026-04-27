Посилений контроль Зеленського та таємні зустрічі: Кубраков розповів про наслідки інтриг в ОП

В українських політичних колах розгорівся черговий скандал через одкровення колишнього урядовця. Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Олександр Кубраков під час надання свідчень розповів про напружені стосунки з керівництвом Офісу Президента.

Зокрема, експосадовець відповів на пряме запитання, яке стосувалося Андрія Єрмака.

"Єрмак намагався дискредитувати Кубракова перед президентом", — процитував слова колишнього міністра нардеп. За його свідченнями, подібна кампанія розпочалася буквально в перші тридцять днів після того, як Єрмак обійняв свою посаду.

Такі дії мали безпосередній вплив на рівень довіри з боку глави держави.

"Також він додав, що після цього йому телефонував президент та допитувався щодо ходу робіт та завдань, які виконують певні люди з команди Кубракова. Окремі питання у президента викликало те, з ким Кубраков проводив зустрічі та що він обговорював під час таких зустрічей", — зазначено у дописі Гончаренка.

Зазначимо, раніше "Коментарі" писали, що колишній очільник Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков виступив перед Тимчасовою слідчою комісією, яку очолює народний депутат Олексій Гончаренко. Він розкрив деталі роботи урядової команди у перші тижні повномасштабної війни.

За словами Кубракова, весь березень 2022 року він провів у спеціальному захищеному укритті. "За його словами, його туди запросив президент, а окрім нього там були: премʼєр-міністр Шмигаль, міністр Кабінету міністрів Немчінов, колишня віце-премʼєрка Верещук, заступники Кубракова Найєм та Васьков", — йдеться у повідомленні за матеріалами ТСК.