Усиленный контроль Зеленского и тайные встречи: Кубраков рассказал о последствиях интриг в ОП

В украинских политических кругах разгорелся очередной скандал из-за откровения бывшего чиновника. Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Александр Кубраков во время дачи показаний рассказал о напряженных отношениях с руководством Офиса Президента.

В частности, экс-чиновник ответил на прямой вопрос, который касался Андрея Ермака.

"Ермак пытался дискредитировать Кубракова перед президентом", — процитировал слова бывшего министра нардеп. По его свидетельству, подобная кампания началась буквально в первые тридцать дней после того, как Ермак занял свою должность.

Такие действия оказывали непосредственное влияние на уровень доверия со стороны главы государства.

"Также он добавил, что после этого ему звонил по телефону президент и допрашивался о ходе работ и задач, которые выполняют определенные люди из команды Кубракова. Отдельные вопросы у президента вызвало то, с кем Кубраков проводил встречи и что он обсуждал в ходе таких встреч", — говорится в сообщении Гончаренко.

Отметим, ранее "Комментарии" писали , что бывший глава Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков выступил перед Временной следственной комиссией, возглавляемой народным депутатом Алексеем Гончаренко. Он раскрыл детали работы правительственной команды в первые недели полномасштабной войны.

По словам Кубракова, весь март 2022 он провел в специальном защищенном укрытии. "По его словам, его туда пригласил президент, а кроме него там были: премьер-министр Шмігаль, министр Кабинета министров Немчинов, бывшая вице-премьер Верещук, заместители Кубракова Найем и Васьков", — говорится в сообщении по материалам ВСК.