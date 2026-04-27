Олександр Кубраков на ТСК розповів, хто перебував у бункері з Президентом у березні 2022 року

Колишній очільник Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков виступив перед Тимчасовою слідчою комісією, яку очолює народний депутат Олексій Гончаренко. Він розкрив деталі роботи урядової команди у перші тижні повномасштабної війни.

За словами Кубракова, весь березень 2022 року він провів у спеціальному захищеному укритті.

"За його словами, його туди запросив президент, а окрім нього там були: премʼєр-міністр Шмигаль, міністр Кабінету міністрів Немчінов, колишня віце-премʼєрка Верещук, заступники Кубракова Найєм та Васьков", — йдеться у повідомленні за матеріалами ТСК.

Також Кубраков поділився спогадами про те, як для нього розпочалося вторгнення. Про напад Росії він дізнався о 3:00 через телефонний дзвінок, після чого негайно розпочав процес порятунку людей та вивезення державних архівів. Він зауважив, що частина членів уряду разом із засекреченими паперами покинули столицю того ж дня близько 14:00.

Особливу увагу посадовець приділив взаємодії з військовим командуванням.

"Вночі 24 лютого Зеленський зателефонував Кубракову та сказав допомогти Валерію Залужному", — зазначив він.

У ході цієї комунікації тодішній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що армії потрібна термінова підтримка для оперативного переміщення двох бойових бригад із західних областей у центральні та східні регіони України. Міністерство інфраструктури оперативно долучилося до виконання цього завдання, забезпечивши логістику та надавши необхідні автомобільні трали для транспортування техніки.

