Поговорили в Берліні, але що буде далі: Зеленський розклав усе по поличках

Президент України Володимир Зеленський поінформував, що вже цими вихідними в США відбудуться нові переговори української та американської делегацій щодо мирного плану. Розмова буде після того, як США проведуть консультації із Москвою. Як передає портал "Коментарі", про це заявив Зеленський, відповідаючи на запитання ЗМІ.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Сьогодні-завтра ми доопрацюємо документи, далі США найближчими днями проведуть консультації з (росіянами – ред.), після цього проведуть консультації з президентом США, після цього наші команди зустрінуться у США найближчим часом. Думаю, може навіть у вихідні", — сказав президент.

Він додав, що після цієї буде видно, що буде далі. Зокрема, Україна думатиме про зустріч на рівні лідерів принаймні з президентом США Дональдом Трампом.

Варто зазначити, під час цієї розмови з представниками ЗМІ Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнаватиме Донбас російським ні де-факто, ні де-юре.

"Що стосується позиції росіян, поки що вона не змінилась, ви знаєте, що вони хочуть наш Донбас. Позиція наша практична, реальна, справедлива, ми на ній стоїмо, а ми не хочемо віддавати наш Донбас. Американці хочуть знайти компроміс, вони пропонують вільну економічну зону. Я ще раз підкреслюю, вільна економічна зона – це не значить, що під керівництвом Російської Федерації", — зазначив президент.

