Поговорили в Берліні, але що буде далі: Зеленський розклав усе по поличках

Кравцев Сергей
Президент України Володимир Зеленський поінформував, що вже цими вихідними в США відбудуться нові переговори української та американської делегацій щодо мирного плану. Розмова буде після того, як США проведуть консультації із Москвою. Як передає портал "Коментарі", про це заявив Зеленський, відповідаючи на запитання ЗМІ.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Він додав, що після цієї буде видно, що буде далі. Зокрема, Україна думатиме про зустріч на рівні лідерів принаймні з президентом США Дональдом Трампом.
Варто зазначити, під час цієї розмови з представниками ЗМІ Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнаватиме Донбас російським ні де-факто, ні де-юре.
