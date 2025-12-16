Итог переговоров: что заявил Зеленский о признании Донбасса российским

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет признавать Донбасс российским ни де-факто, ни де-юре. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер отметил во время общения с украинскими СМИ.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Что касается позиции россиян, пока она не изменилась, вы знаете, что они хотят наш Донбасс. Позиция наша практическая, реальная, справедливая, мы на ней стоим, а мы не хотим отдавать наш Донбасс. Американцы хотят найти компромисс, они предлагают свободную экономическую зону. Я еще раз подчеркиваю, свободная экономическая зона – это не значит, что под руководством Российской Федерации", – заявил президент.

Владимир Зеленский отметил, что вопрос территорий обсуждается, однако Украина не будет признавать временно оккупированную часть Донбасса российской.

Президент подчеркнул, ни де-юре, ни де-факто украинцы признавать Донбасс российским не будут. Речь о той части, которая временно оккупирована. Но тем не менее, Киев готов проговорить вопрос о территории. Все понимают, что он один из ключевых. И по этому вопросу пока что консенсуса нет.

