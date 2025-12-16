logo

Итог переговоров: что заявил Зеленский о признании Донбасса российским
НОВОСТИ

Итог переговоров: что заявил Зеленский о признании Донбасса российским

Владимир Зеленский подтвердил, что вопрос территорий обсуждается, однако Украина не будет признавать временно оккупированную часть Донбасса российской

16 декабря 2025, 06:55
Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет признавать Донбасс российским ни де-факто, ни де-юре. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер отметил во время общения с украинскими СМИ.

Итог переговоров: что заявил Зеленский о признании Донбасса российским

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Что касается позиции россиян, пока она не изменилась, вы знаете, что они хотят наш Донбасс. Позиция наша практическая, реальная, справедливая, мы на ней стоим, а мы не хотим отдавать наш Донбасс. Американцы хотят найти компромисс, они предлагают свободную экономическую зону. Я еще раз подчеркиваю, свободная экономическая зона – это не значит, что под руководством Российской Федерации", – заявил президент.

Владимир Зеленский отметил, что вопрос территорий обсуждается, однако Украина не будет признавать временно оккупированную часть Донбасса российской.

Президент подчеркнул, ни де-юре, ни де-факто украинцы признавать Донбасс российским не будут. Речь о той части, которая временно оккупирована. Но тем не менее, Киев готов проговорить вопрос о территории. Все понимают, что он один из ключевых. И по этому вопросу пока что консенсуса нет.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время международной конференции в Германии, в частности, во время выступления президента Украины Владимира Зеленского, произошел курьез с участием переводчицы: английское слово troops (войска) она перевела как "трупы". Поэтому глава государства был вынужден остановить речь и обратить внимание на ошибку.

Также издание "Комментарии" сообщало – в совместном заявлении лидеров европейских стран, обнародованном после переговоров в Берлине, говорится о вопросах территорий при обсуждении предполагаемого мирного соглашения для прекращения войны в Украине.

Принять соответствующие решения должен украинский народ после того, как будут обеспечены надежные гарантии безопасности для Украины.




