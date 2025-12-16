Поговорили в Берлине, но, что будет дальше: Зеленский разложил все по полочкам

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что уже в эти выходные в США состоятся новые переговоры украинской и американской делегаций по мирному плану. Разговор будет после того, как США проведут консультации с Москвой. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил Зеленский, отвечая на вопросы СМИ.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Сегодня-завтра мы доработаем документы, далее США в ближайшие дни проведут консультации с (россиянами – ред.), после этого проведут консультации с президентом США, после этого наши команды встретятся в США в ближайшее время. Думаю, может даже на выходных", — сказал президент.

Он добавил, что после этой будет видно, что будет дальше. В частности, Украина будет думать о встрече на уровне лидеров, по крайней мере с президентом США Дональдом Трампом.

Стоит отметить, в ходе этого же разговора с представителями СМИ Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет признавать Донбасс российским ни де-факто, ни де-юре.

"Что касается позиции россиян, пока она не изменилась, вы знаете, что они хотят наш Донбасс. Позиция наша практическая, реальная, справедливая, мы на ней стоим, а мы не хотим отдавать наш Донбасс. Американцы хотят найти компромисс, они предлагают свободную экономическую зону. Я еще раз подчеркиваю, свободная экономическая зона – это не значит, что под руководством Российской Федерации", – заявил президент.

