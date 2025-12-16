Поговорили в Берлине, но, что будет дальше: Зеленский разложил все по полочкам

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что уже в эти выходные в США состоятся новые переговоры украинской и американской делегаций по мирному плану. Разговор будет после того, как США проведут консультации с Москвой. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил Зеленский, отвечая на вопросы СМИ.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Он добавил, что после этой будет видно, что будет дальше. В частности, Украина будет думать о встрече на уровне лидеров, по крайней мере с президентом США Дональдом Трампом.
Стоит отметить, в ходе этого же разговора с представителями СМИ Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет признавать Донбасс российским ни де-факто, ни де-юре.
