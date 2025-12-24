logo_ukra

Головна Новини Політика президент По недоузгодженому "плану з 20 пунктів", який озвучив Зеленський є три новини для українців
commentss НОВИНИ Всі новини

По недоузгодженому "плану з 20 пунктів", який озвучив Зеленський є три новини для українців

На Банковій вирішили протестувати реакцію українців

24 грудня 2025, 14:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

З так званим недоузгодженим "планом з 20 пунктів", який напівофіційно оприлюднив президент Володимир Зеленський, то тут є три новини: нейтральна, добра і погана. Про це быльше детально розповыв полытичний аналітик, блогер Олексій Панич.

По недоузгодженому "плану з 20 пунктів", який озвучив Зеленський є три новини для українців

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Нейтральна новина полягає у тому, що оприлюднили цей "план", щоб подивитися на реакцію. Народ у нас активний, виконає на шару всю аналітику замість працівників ОПУ. А напівофіційно саме тому, що план недоузгоджений", – заначив аналітик.

Він продовжує, погана новина полягає у тому, що це таки поганий план. А добра новина: все одно у такому вигляді це ніхто ніколи не прийме. 

"Мораль: якщо хочете, щоб в Офісі президента вивчали вашу реакцію, реагуйте. А, якщо ні, то і ні", – констатував експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський розповів журналістам про деталі мирного плану, який обговорюється Україною, США та Росією вже другий місяць. За його словами, документ складається з 20 основних пунктів і супроводжується низкою додаткових угод за окремими напрямками.

Окрім базового документа, є тристоронній договір про гарантії безпеки між Україною, США та Європою, двосторонні гарантії США для України, а також дорожня карта економічного розвитку країни до 2040 року. Серед ключових положень плану – підтвердження суверенітету України, угода про ненапад з Росією, створення механізму моніторингу на лінії зіткнення та без’ядерний статус України. 

План передбачає гарантії безпеки від США, НАТО та ЄС, можливе членство України в ЄС із короткостроковим привілейованим доступом до ринку, а також масштабний пакет інвестицій для відновлення економіки та інфраструктури.




