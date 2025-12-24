Зеленський розкрив деталі 20-пунктового мирного плану: що готують США та Росія для України

Президент Володимир Зеленський розповів журналістам про деталі мирного плану, який обговорюється Україною, США та Росією вже другий місяць. За його словами, документ складається з 20 основних пунктів і супроводжується низкою додаткових угод за окремими напрямками.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Окрім базового документа, є тристоронній договір про гарантії безпеки між Україною, США та Європою, двосторонні гарантії США для України, а також дорожня карта економічного розвитку країни до 2040 року.

Серед ключових положень плану – підтвердження суверенітету України, угода про ненапад з Росією, створення механізму моніторингу на лінії зіткнення та без’ядерний статус України. План передбачає гарантії безпеки від США, НАТО та ЄС, можливе членство України в ЄС із короткостроковим привілейованим доступом до ринку, а також масштабний пакет інвестицій для відновлення економіки та інфраструктури.

Особливу увагу приділено управлінню ЗАЕС та демілітаризації енергетичних об’єктів, створенню гуманітарного комітету, врегулюванню територіальних питань і проведенню референдуму щодо вільних економічних зон. Угода буде юридично обов’язковою, а її дотримання контролюватиме спеціальна Рада миру. Повне припинення вогню набуде чинності після узгодження усіх пунктів.

Володимир Зеленський наголосив, що гарантії безпеки запрацюють лише після ратифікації угоди або її схвалення всеукраїнським референдумом.

