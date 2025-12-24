logo

BTC/USD

87170

ETH/USD

2924.34

USD/UAH

42.1

EUR/UAH

49.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент По несогласованному "плану из 20 пунктов", который озвучил Зеленский, есть три новости для украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

По несогласованному "плану из 20 пунктов", который озвучил Зеленский, есть три новости для украинцев

На Банковой решили протестовать реакцию украинцев

24 декабря 2025, 14:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

С так называемым недосогласованным "планом из 20 пунктов", который полуофициально обнародовал президент Владимир Зеленский, здесь есть три новости: нейтральная, добрая и плохая. Об этом было подробно рассказал политический аналитик, блогер Алексей Паныч.

По несогласованному "плану из 20 пунктов", который озвучил Зеленский, есть три новости для украинцев

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Нейтральная новость состоит в том, что обнародовали этот план, чтобы посмотреть на реакцию. Народ у нас активный, выполнит на пласте всю аналитику вместо работников ОПУ. А полуофициально именно потому, что план не согласован", – отметил аналитик.

Он продолжает, плохая новость заключается в том, что это плохой план. А хорошая новость: все равно в таком виде этого никто никогда не примет.

"Мораль: если хотите, чтобы в Офисе президента изучали вашу реакцию, реагируйте. А если нет, то нет", – констатировал эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский рассказал журналистам о деталях мирного плана, который обсуждается Украиной, США и Россией уже второй месяц. По его словам, документ состоит из 20 основных пунктов и сопровождается рядом дополнительных соглашений по отдельным направлениям.

Кроме базового документа есть трехсторонний договор о гарантиях безопасности между Украиной, США и Европой, двусторонние гарантии США для Украины, а также дорожная карта экономического развития страны до 2040 года. Среди ключевых положений плана – подтверждение суверенитета Украины, соглашение о ненападении с Россией, создание механизма мониторинга на линии столкновения и безъядерный статус Украины.

План предусматривает гарантии безопасности США, НАТО и ЕС, возможное членство Украины в ЕС с краткосрочным привилегированным доступом к рынку, а также масштабный пакет инвестиций для восстановления экономики и инфраструктуры.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости