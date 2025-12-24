По несогласованному "плану из 20 пунктов", который озвучил Зеленский, есть три новости для украинцев

С так называемым недосогласованным "планом из 20 пунктов", который полуофициально обнародовал президент Владимир Зеленский, здесь есть три новости: нейтральная, добрая и плохая. Об этом было подробно рассказал политический аналитик, блогер Алексей Паныч.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Нейтральная новость состоит в том, что обнародовали этот план, чтобы посмотреть на реакцию. Народ у нас активный, выполнит на пласте всю аналитику вместо работников ОПУ. А полуофициально именно потому, что план не согласован", – отметил аналитик.

Он продолжает, плохая новость заключается в том, что это плохой план. А хорошая новость: все равно в таком виде этого никто никогда не примет.

"Мораль: если хотите, чтобы в Офисе президента изучали вашу реакцию, реагируйте. А если нет, то нет", – констатировал эксперт.

Кроме базового документа есть трехсторонний договор о гарантиях безопасности между Украиной, США и Европой, двусторонние гарантии США для Украины, а также дорожная карта экономического развития страны до 2040 года. Среди ключевых положений плана – подтверждение суверенитета Украины, соглашение о ненападении с Россией, создание механизма мониторинга на линии столкновения и безъядерный статус Украины.

План предусматривает гарантии безопасности США, НАТО и ЕС, возможное членство Украины в ЕС с краткосрочным привилегированным доступом к рынку, а также масштабный пакет инвестиций для восстановления экономики и инфраструктуры.



