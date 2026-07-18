Після протестів Зеленський анонсував рішення щодо армії: що зміниться найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку нових рішень щодо забезпечення та розвитку Збройних сил України. За словами глави держави, напрацювання відбуваються після серії консультацій із військовим керівництвом, представниками оборонного сектору та з урахуванням суспільних настроїв.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Президент наголосив, що останні два дні були присвячені інтенсивним обговоренням майбутніх змін. Він також підкреслив, що уважно стежить за реакцією українців на події навколо оборонної сфери.

"Учора і сьогодні було багато консультацій. Звичайно, я чую, що кажуть люди", – заявив Зеленський.

Окремо глава держави повідомив, що провів тривалу розмову з колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим, а також переговорив із головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським.

За словами президента, саме за результатами цих консультацій найближчим часом буде підготовлено рішення, які стосуватимуться української армії.

Хоча Зеленський не розкрив деталей майбутніх змін, його заява пролунала на тлі суспільної дискусії навколо кадрових рішень у секторі оборони та масових акцій підтримки Федорова, що відбулися в різних регіонах країни.

Президент дав зрозуміти, що подальший розвиток Збройних сил відбуватиметься не лише на основі військових оцінок, а й з урахуванням думки суспільства та безпосереднього зворотного зв'язку від військовослужбовців.

Очікується, що найближчим часом Офіс президента або Міністерство оборони оприлюднять конкретні кроки щодо реформування системи забезпечення війська, кадрових рішень та розвитку оборонного потенціалу України.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Верховній Раді стартував збір підписів під депутатським запитом до президента України Володимира Зеленського щодо можливого звільнення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.



