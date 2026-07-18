У Раді запустили процедуру відставки Сирського: депутати звертаються до Зеленського

У Верховній Раді стартував збір підписів під депутатським запитом до президента України Володимира Зеленського щодо можливого звільнення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

За його словами, відповідно до Конституції саме президент як Верховний головнокомандувач ухвалює рішення про призначення та звільнення керівництва ЗСУ. Водночас народні депутати мають право звернутися до глави держави з офіційним депутатським запитом. Для цього документ повинен отримати підтримку щонайменше 226 парламентарів.

У проєкті звернення містяться три ключові пропозиції. Передусім депутати закликають президента розглянути питання про звільнення генерала Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Також вони пропонують призначити нового керівника української армії, орієнтуючись насамперед на професійну ефективність та досягнення вимірюваних технологічних результатів у веденні війни.

Окремим пунктом парламентарі пропонують запровадити регулярне звітування вищого військового командування перед профільним комітетом Верховної Ради. Такі звіти, за задумом авторів ініціативи, мають проходити у закритому режимі з урахуванням питань національної безпеки.

Железняк повідомив, що збір підписів триватиме до понеділка, а долучитися до звернення може кожен народний депутат. Водночас він не уточнив, скільки парламентарів уже підтримали документ.

Наразі Офіс президента не коментував депутатську ініціативу, а жодних офіційних рішень щодо кадрових змін у військовому керівництві України не ухвалювалося.

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