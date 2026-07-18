После протестов Зеленский анонсировал решение по армии: что изменится в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых решений по обеспечению и развитию Вооруженных сил Украины. По словам главы государства, наработки проходят после серии консультаций с военным руководством, представителями оборонного сектора и с учетом общественных настроений.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Президент подчеркнул, что последние два дня были посвящены интенсивным обсуждениям будущих перемен. Он также подчеркнул, что внимательно следит за реакцией украинцев на события вокруг оборонной сферы.

"Вчера и сегодня было много консультаций. Конечно, я слышу, что говорят люди", – заявил Зеленский.

Отдельно глава государства сообщил, что провел длительный разговор с бывшим министром обороны Михаилом Фёдоровым, а также переговорил с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским.

По словам президента, именно по результатам этих консультаций в ближайшее время будут подготовлены решения, касающиеся украинской армии.

Хотя Зеленский не раскрыл детали грядущих изменений, его заявление прозвучало на фоне общественной дискуссии вокруг кадровых решений в секторе обороны и массовых акций поддержки Федорова, состоявшихся в разных регионах страны.

Президент дал понять, что дальнейшее развитие Вооруженных сил будет происходить не только на основе военных оценок, но с учетом мнения общества и непосредственной обратной связи от военнослужащих.

Ожидается, что в ближайшее время Офис президента или Министерство обороны обнародуют конкретные шаги по реформированию системы обеспечения войск, кадровых решений и развитию оборонного потенциала Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Верховной Раде стартовал сбор подписей под депутатским запросом к президенту Украины Владимиру Зеленскому о возможном увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.



