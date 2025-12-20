Подготовка к выборам уже началась: Зеленский заинтриговал заявлением

Министерство иностранных дел работает над созданием необходимой инфраструктуры за границей для проведения выборов. Об этом на брифинге в Киеве с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Выборы зависят от двух вещей: безопасности и законодательства. Не Путину решать, когда и в каком формате они будут проходить", – заявил президент.

При этом он добавил, что именно фактор безопасности является ключевым условием их возможного проведения. Пока с безопасностью в Украине будет не все в порядке, ни одно голосование невозможно. Поэтому выборы не могут проводиться на временно оккупированных территориях, пояснил украинский лидер.

По его словам, Украина как демократическая страна способна обеспечить честные и прозрачные выборы – с международными наблюдателями и зарубежным голосованием. Из-за большого количества украинцев за границей процесс будет сложнее, но МИД уже работает над решением этого вопроса.

Стоит отметить, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик заявил, что проведение выборов в Украине при действующем режиме военного положения сейчас юридически невозможно. Для старта любого избирательного процесса Верховная Рада должна не только внести изменения в избирательное законодательство, но и урегулировать ряд связанных правовых коллизий.

По его словам, вопрос выборов находится, прежде всего, в политической плоскости, тогда как ЦИК будет действовать исключительно в рамках решений, принятых парламентом. В то же время действующая нормативная база не позволяет говорить о выборах без комплексных законодательных изменений. Дубовик подчеркнул, что военное положение не может быть отменено частично – в частности, только в части выборов.

