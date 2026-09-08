"Под Зеленским уже шатается кресло": что нардепы требуют от президента

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Кречмаровская Наталия
Страна дошла до предела – дальше катастрофа, если все оставить без изменений. Такое мнение высказал народный депутат Владимир Арьев. Изменения, по его словам, это либо легитимная смена власти, либо кардинальные изменения в существующей власти. Третьего пути нет, если Украина хочет не просто выстоять, а выжить, уверен политик.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Он указал на два важнейших фактора:
1. Изменения в странах-партнерах и не в пользу помощи Украине. Это, по его словам, уже произошло в США, и последствия известны. Изменения надвигаются в Германии и Франции.
2. Внутренняя коррупция, беспредел и произвол силовиков и спецслужб, крышевание, схемы, откровенный рэкет и рейдерство, хищение на обороне и т.д.
Именно поэтому, по его словам, остается только два варианта выживания – либо легитимное изменение, либо изменение поведения.
В итоге нардеп подчеркнул, что в первую очередь нужно:
полностью перекрыть схемы и финансовые потоки налево,
убрать неэффективные закупки и расходы,
ввести налоги на азартные игры и ликвидировать торговлю контрафактными подакцизными товарами.
Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Зеленский теряет доверие Запада.