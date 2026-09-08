"Под Зеленским уже шатается кресло": что нардепы требуют от президента

Страна дошла до предела – дальше катастрофа, если все оставить без изменений. Такое мнение высказал народный депутат Владимир Арьев. Изменения, по его словам, это либо легитимная смена власти, либо кардинальные изменения в существующей власти. Третьего пути нет, если Украина хочет не просто выстоять, а выжить, уверен политик.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Он указал на два важнейших фактора:

1. Изменения в странах-партнерах и не в пользу помощи Украине. Это, по его словам, уже произошло в США, и последствия известны. Изменения надвигаются в Германии и Франции.

2. Внутренняя коррупция, беспредел и произвол силовиков и спецслужб, крышевание, схемы, откровенный рэкет и рейдерство, хищение на обороне и т.д.

"Составляем это вместе и получаем картину: действия украинской власти добавляют аргументов противникам помощи. Изменения поведения Зе-команды не видны и на горизонте — они удовлетворены, самоуверены и денежно обеспечены. А главное, не видят того, что произойдет уже в следующем году. Это скоро, хотя они не умеют планировать так надолго", — сказал он.

Именно поэтому, по его словам, остается только два варианта выживания – либо легитимное изменение, либо изменение поведения.

"Легитимное изменение кажется маловероятным: демократические выборы во время военного провести очень трудно, а Зеленский вцепился в кресло намертво. Изменение поведения возможно, но тоже очень сомнительно. Для этого партнеры должны ставить финансовые требования. Они это уже делают, хотя могут и жестче. Именно поэтому и они, и общество должны добиваться создания правительства национального единства, которое будет независимым от офиса президента и его окружения”, — подчеркнул политик.

В итоге нардеп подчеркнул, что в первую очередь нужно:

полностью перекрыть схемы и финансовые потоки налево,

убрать неэффективные закупки и расходы,

ввести налоги на азартные игры и ликвидировать торговлю контрафактными подакцизными товарами.

"Ну и бить Россию, которая, наконец, должна почувствовать на себе реальные ракеты, а не обещанные", — резюмировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Зеленский теряет доверие Запада.



