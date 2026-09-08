Зеленському цього більше не пробачать: у чому фатально прорахувався президент

В Україні все частіше вибухають гучні корупційні скандали. І майже щоразу вони кидають тінь на президента України Володимира Зеленського через “питання” до його оточення. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чи втратить Зеленський довіру Заходу через гучні корупційні скандали в його оточенні.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що Зеленський не втратить довіру Заходу одномоментно, однак його кредит довіри вже не можна сприймати як безмежний. Зазначає, що партнери дивляться передусім на те, чи здатна українська влада забезпечити однакові правила для всіх. Якщо під підозрою опиняються люди з політичного та особистого оточення президента, у західних столицях неминуче виникає питання: наскільки глава держави контролює власну команду.

Водночас зазначає, що через скандали Захід не відмовиться від України. Підтримка Києва залишається важливою для безпеки Європи, а антикорупційні розслідування можуть, навпаки, продемонструвати роботу українських інституцій.

Головна небезпека, за оцінкою чат-бота, виникне тоді, коли з’явиться враження, що влада намагається “зам’яти” справи. Головним тестом для міжнародної репутації Зеленського стане те, чи зможе він карати “своїх”, а не тільки “чужих”.

Чат-бот Gemini також не прогнозує повної втрати довіри Заходу. Проте, за його оцінкою, відносини США та Європи з Києвом можуть стати значно більш прагматичними й жорсткими.

Модель ШІ пояснює це просто: партнери не зацікавлені у дискредитації українського президента під час війни, оскільки це може ускладнити військову допомогу, переговори та систему міжнародних домовленостей. Але це не означає, що Захід просто закриватиме очі на проблеми. Gemini прогнозує посилення контролю за використанням коштів, аудит допомоги та більшу увагу до роботи антикорупційних структур.

Ще один можливий сценарій — політичний тиск на Банкову. Якщо звинувачення стануть системними, союзники можуть вимагати звільнення окремих посадовців та кадрових змін у президентському оточенні.

Чат-бот Grok оцінює ситуацію гостріше. На його думку, Зеленський уже втратив частину довіри Заходу через скандали навколо його оточення. Повторення подібних історій поступово змінює ставлення партнерів. Особливо болісним це може бути на тлі війни, коли західні країни витрачають величезні ресурси на підтримку України, а результати на фронті залишаються складними.

Водночас Grok теж не очікує повного розриву із Заходом. Для США та Європи стратегічні ризики, пов’язані з війною, значно ширші за українські внутрішньополітичні скандали. Але терпіння партнерів, за оцінкою моделі, не безмежне. Якщо корупційні історії триватимуть, а покарання для причетних не буде, питання виникатимуть уже безпосередньо до Зеленського.

Усі три чат-боти сходяться в головному: Захід не відвернеться від України через один чи навіть кілька корупційних скандалів, але безумовна довіра до Зеленського може поступово змінюватися жорстким прагматизмом.

Фактично, для Зеленського питання тепер звучить не “чи є корупція”, а значно гостріше: чи готова влада карати людей зі свого оточення так само жорстко, як і будь-кого іншого.

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