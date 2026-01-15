logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.39

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Передал жалобы от военных: Стерненко встретился с Зеленским
commentss НОВОСТИ Все новости

Передал жалобы от военных: Стерненко встретился с Зеленским

По словам Сергея Стерненко, с президентом говорили о наиболее актуальных вопросах как по обеспечению войска и благотворительной деятельности.

15 января 2026, 17:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с известным волонтером и общественным деятелем Сергеем Стерненко.

Передал жалобы от военных: Стерненко встретился с Зеленским

Владимир Зеленский и Сергей Стерненко. Фото: из открытых источников

В сообщении в соцсетях президент отметил, что поблагодарил волонтера за поддержку украинской армии и усилия по развитию дроновой составляющей защиты Украины.

"Обсудили актуальные вопросы волонтерства, законодательную поддержку волонтерства и конкретную работу с бригадами. Важно, чтобы был максимум реальной информации со всех уровней. Договорились сотрудничать", – отметил Зеленский.

В то же время Сергей Стерненко сообщил, что с президентом говорили о "наиболее актуальных вопросах как по обеспечению войска и благотворительной деятельности, так и по другим вызовам, стоящим перед нашим государством".

"Передал от военных пожелания и жалобы — мы ежедневно получаем много фидбека с фронта по всем направлениям. И в качестве фонда мы готовы предоставлять его еще больше, а также помогать с развитием беспилотных технологий. Чтобы войско было сильнее. Чтобы Украина была сильнее. Прямая и откровенная коммуникация важна. Благодарю президента за такой разговор", — написал Стерненко в соцсетях.

Как сообщал портал "Комментарии", накануне президент Владимир Зеленский встретился с известным волонтером , бывшим шоуменом Сергеем Притулой. В соцсетях глава государства сообщил, что поблагодарил основателя "Фонда Притулы" за помощь Вооруженным Силам Украины, нашу защиту и устойчивость.

Сергей Притула в Facebook поблагодарил Зеленского за "предметный разговор о важности работы волонтерского движения по укреплению обороноспособности страны".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ssternenko/54244
Теги:

Новости

Все новости