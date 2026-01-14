Володимир Зеленський зустрівся із Сергієм Притулою: про що говорили

Президент Володимир Зеленський зустрівся із відомим волонтером, колишнім шоуменом Сергієм Притулою.

Володимир Зеленський та Сергій Притула. Фото: з відкритих джерел

У соцмережах глава держави повідомив, що подякував засновнику "Фонду Притули" за допомогу Збройним Силам України, нашому захисту та стійкості.

"І саме про це говорили із Сергієм – як додатково підтримати українських волонтерів, волонтерські фонди та саму звичку українців гуртуватися заради вирішення спільних національних завдань. Домовилися співпрацювати. Слава Україні!" — написав Зеленський.

Сергій Притула у Facebook подякував Зеленському за "предметну розмову щодо важливості роботи волонтерського руху у зміцненні обороноздатності країни". Водночас подробиць на президент, ні волонтер не наводять.

"Спільна мета — Перемога, потребує синхронізації зусиль! Дякую за готовність чути і допомагати", — написав Притула.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Володимир Зеленський після зустрічі з новим міністром оборони Михайлом Федоровим зробив заяву про мобілізацію. За його словами, Міноборони запропонує системні рішення проблем, які накопичилися з ТЦК. Зеленський підкреслив, що потрібні "значно масштабніші зміни в процесі мобілізації, які гарантуватимуть більше можливостей як для Сил оборони та безпеки України, так і для економічних процесів у нашій державі".

Видання "Коментарі" також писало, що Верховна Рада України призначила нового міністра оборони Михайла Федорова. За відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів при мінімально необхідних 226 голосах. На посаді Федоров змінив Дениса Шмигаля, який очолював оборонне відомство з липня 2025 року.