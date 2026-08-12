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Оточенню Зеленського приготуватися: тривожний сигнал для посадовців від Банкової

Що відомо про ставлення Зеленського до своїх соратників

12 серпня 2026, 17:02
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Кречмаровская Наталия

Президент України Володимир Зеленський неодноразово підкреслював важливість команди і підкреслював роль 5-6 менеджерів. Однак з часом “менеджери” змінювалися, а в Раді розповіли, що президент жорстко “зливає” соратників. Особливо показовою є ситуація з експослом України В США Ольгою Стефанішиною.

Оточенню Зеленського приготуватися: тривожний сигнал для посадовців від Банкової

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що Зеленський свого часу зробив із керівника Офісу президента Андрія Єрмака такий собі громовідвід, а потім “злив” його. Така доля, за його словами, може очікувати і голову фракції “Слуга народу” Давида Арахамію, який, зазначив, сьогодні є громовідводом замість Єрмака. 

“Взагалі це доля всіх людей навколо Зеленського. Зеленський всіх цих людей рано чи пізно зливає. Рано чи пізно на них вішається все, що можна повісити. І цих від цих людей він позбавляється. Причому позбавляється жорстко. А далі вже ці люди до нього ні додзвоняться, ні дійдуть”, — розповів народний депутат. 

За його словами, щодо Єрмака ще можуть бути певні нюанси, адже він, ймовірно може чимало розповісти і на це Зеленський зважає.

Також прикладом такого “зливу” політик наводить ситуацію з експослом України в США Ольгою Стефанішиною. За його словами, схеми з Міндічем були на мільярди, а Стефанішина побачила, що грошей на заставу їй ніхто давати не буде. Тобто — твої проблеми, сама й займайся.

“Це ставлення до людей абсолютно в стилі Зеленського. Тому я думаю, що всі давно це зрозуміли вже”, — резюмував політик. 

Слова нардепа підтверджує і політтехнолог Олег Постернак. За його словами, ця ситуація показова для посадовців. Експерт зазначив, що Стефанішина розраховувала на публічну систему захисту від Банкової: можливо швидкий збір завдатку, підтримка депутатів, адже це створює певну картинку та має вагу. Однак цього не сталося. 

“Тому це такий сигнал, а чи варто виконувати інструкції Офісу президента, адже потім у перспективі просто “сплавлять”. У деяких посадовців може скластися таке враження. І воно може впливати на трансмісії неформальних таємних тіньових рішень влади, які безумовно є”, — пояснив політтехнолог. 

Також він зауважив, що саме через це вже важко знайти спеціалістів на певні державні посади.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що на Зеленського очікують загрозливі моменти.




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