Оточенню Зеленського приготуватися: тривожний сигнал для посадовців від Банкової

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Президент України Володимир Зеленський неодноразово підкреслював важливість команди і підкреслював роль 5-6 менеджерів. Однак з часом “менеджери” змінювалися, а в Раді розповіли, що президент жорстко “зливає” соратників. Особливо показовою є ситуація з експослом України В США Ольгою Стефанішиною.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що Зеленський свого часу зробив із керівника Офісу президента Андрія Єрмака такий собі громовідвід, а потім “злив” його. Така доля, за його словами, може очікувати і голову фракції “Слуга народу” Давида Арахамію, який, зазначив, сьогодні є громовідводом замість Єрмака.
За його словами, щодо Єрмака ще можуть бути певні нюанси, адже він, ймовірно може чимало розповісти і на це Зеленський зважає.
Також прикладом такого “зливу” політик наводить ситуацію з експослом України в США Ольгою Стефанішиною. За його словами, схеми з Міндічем були на мільярди, а Стефанішина побачила, що грошей на заставу їй ніхто давати не буде. Тобто — твої проблеми, сама й займайся.
Слова нардепа підтверджує і політтехнолог Олег Постернак. За його словами, ця ситуація показова для посадовців. Експерт зазначив, що Стефанішина розраховувала на публічну систему захисту від Банкової: можливо швидкий збір завдатку, підтримка депутатів, адже це створює певну картинку та має вагу. Однак цього не сталося.
Також він зауважив, що саме через це вже важко знайти спеціалістів на певні державні посади.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що на Зеленського очікують загрозливі моменти.