Листопад стане переломним: експерт назвав загрозливі моменти для Зеленського

Перед осіннім сезоном в Україні загострюються внутрішні процеси. Гостроти додають і прогнози на наступну зиму, яка вірогідно буде найскладнішою, враховуючи минулі пошкодження енергосистеми та відсутність в України антибалістики.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Політолог Ігор Рейтерович розповів про можливий переломний момент уже восени. За його словами, починають ширитися дивні чутки про певні процеси, які мають відбутися у листопаді. Вибори, не вибори, можливо якісь внутрішні історії, пояснив він, і зазначив, що це зараз активно обговорюється.

Вказав він і на певну циклічність з протестами, однак наголосив, що цього року ситуація сильно відрізняється від торішньої. Зазначив, що коли виходить президент і розповідає про ситуацію з ТЕС, що жодної вцілілої не залишилося, з одного боку це добре. Однак, за його словами, питання у суспільства будуть інші — а що зробила влада, адже вона наділена всіма повноваженнями.

“Це реально породжує панічні настрої — вивозити дітей маленьких, не вивозити. На п'ятий рік війни про це починають говорити. У попередні роки такого і близько не було. Тут або влада вже починає всіх готувати до того, що вона щось не встигла там зробити. Це і потім, щоб не говорили, ми вас не попереджали”, — зазначив експерт.

Він наголосив, що це абсолютно не знімає того факту, що абсолютна вина за таку ситуацію виключно на боці Росії. Однак повинна бути і відповідна реакція влади, що і викликає певні питання.

“Цей листопад якраз може бути трохи іншим, тому що і з рейтингами довіри не все вже так добре, як було раніше. І оця кадрова, управлінська криза насправді ще не закінчилася. Нам на 14 серпня обіцяють якісь масові протести. Потім 18 серпня — важливий дуже момент, що президент буде робити з Міністерством оборони і як на це буде реагувати Верховна Рада”, — зазначив Рейтерович.

Політолог підсумував, що Україна наближається до того, що може визначити подальший рух. І, за його словами, це не обов'язково тільки зовнішня політика, це можуть бути і внутрішні процеси.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про три сценарії проходження зими.



