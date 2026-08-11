Листопад стане переломним: експерт назвав загрозливі моменти для Зеленського

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Кречмаровская Наталия
Перед осіннім сезоном в Україні загострюються внутрішні процеси. Гостроти додають і прогнози на наступну зиму, яка вірогідно буде найскладнішою, враховуючи минулі пошкодження енергосистеми та відсутність в України антибалістики.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Політолог Ігор Рейтерович розповів про можливий переломний момент уже восени. За його словами, починають ширитися дивні чутки про певні процеси, які мають відбутися у листопаді. Вибори, не вибори, можливо якісь внутрішні історії, пояснив він, і зазначив, що це зараз активно обговорюється.
Вказав він і на певну циклічність з протестами, однак наголосив, що цього року ситуація сильно відрізняється від торішньої. Зазначив, що коли виходить президент і розповідає про ситуацію з ТЕС, що жодної вцілілої не залишилося, з одного боку це добре. Однак, за його словами, питання у суспільства будуть інші — а що зробила влада, адже вона наділена всіма повноваженнями.
Він наголосив, що це абсолютно не знімає того факту, що абсолютна вина за таку ситуацію виключно на боці Росії. Однак повинна бути і відповідна реакція влади, що і викликає певні питання.
Політолог підсумував, що Україна наближається до того, що може визначити подальший рух. І, за його словами, це не обов'язково тільки зовнішня політика, це можуть бути і внутрішні процеси.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про три сценарії проходження зими.