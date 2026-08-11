logo_ukra

BTC/USD

64345

ETH/USD

1892.2

USD/UAH

44.83

EUR/UAH

51.78

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Листопад стане переломним: експерт назвав загрозливі моменти для Зеленського
commentss НОВИНИ Всі новини

Листопад стане переломним: експерт назвав загрозливі моменти для Зеленського

Експерт Рейтерович розповів про дві дати, які можуть стати складними для Зеленського

11 серпня 2026, 15:01
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Перед осіннім сезоном в Україні загострюються внутрішні процеси. Гостроти додають і прогнози на наступну зиму, яка вірогідно буде найскладнішою, враховуючи минулі пошкодження енергосистеми та відсутність в України антибалістики. 

Листопад стане переломним: експерт назвав загрозливі моменти для Зеленського

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Політолог Ігор Рейтерович розповів про можливий переломний момент уже восени. За його словами, починають ширитися дивні чутки про певні процеси, які мають відбутися у листопаді. Вибори, не вибори, можливо якісь внутрішні історії, пояснив він, і зазначив, що це зараз активно обговорюється.

Вказав він і на певну циклічність з протестами, однак наголосив, що цього року ситуація сильно відрізняється від торішньої. Зазначив, що коли виходить президент і розповідає про ситуацію з ТЕС, що жодної вцілілої не залишилося, з одного боку це добре. Однак, за його словами, питання у суспільства будуть інші — а що зробила влада, адже вона наділена всіма повноваженнями. 

“Це реально породжує панічні настрої — вивозити дітей маленьких, не вивозити. На п'ятий рік війни про це починають говорити. У попередні роки такого і близько не було. Тут або влада вже починає всіх готувати до того, що вона щось не встигла там зробити. Це і потім, щоб не говорили, ми вас не попереджали”, — зазначив експерт.

Він наголосив, що це абсолютно не знімає того факту, що абсолютна вина за таку ситуацію виключно на боці Росії. Однак повинна бути і відповідна реакція влади, що і викликає певні питання. 

“Цей листопад якраз може бути трохи іншим, тому що і з рейтингами довіри не все вже так добре, як було раніше. І оця кадрова, управлінська криза насправді ще не закінчилася. Нам на 14 серпня обіцяють якісь масові протести. Потім 18 серпня — важливий дуже момент, що президент буде робити з Міністерством оборони і як на це буде реагувати Верховна Рада”, — зазначив Рейтерович. 

Політолог підсумував, що Україна наближається до того, що може визначити подальший рух. І, за його словами, це не обов'язково тільки зовнішня політика, це можуть бути і внутрішні процеси.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про три сценарії проходження зими.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=gJoatILDCO8
Теги:

Новини

Всі новини