Окружению Зеленского приготовиться: тревожный сигнал для чиновников от Банковой

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Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал значимость команды и подчеркивал роль 5-6 менеджеров. Однако со временем "менеджеры" менялись, а в Раде рассказали, что президент жестко "сливает" соратников. Особенно показательна ситуация с экс-послом Украины В США Ольгой Стефанишиной.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский в свое время сделал из руководителя Офиса президента Андрея Ермака некий громоотвод, а затем "слил" его. Такая судьба, по его словам, может ожидать и главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию, который, отметил, сегодня является громоотводом вместо Ермака.
По его словам, в отношении Ермака еще могут быть определенные нюансы, ведь он, вероятно, может немало рассказать и Зеленский с этим считает.
Также примером такого "слива" политик приводит ситуацию с экс-послом Украины в США Ольгой Стефанишиной. По его словам, схемы с Миндичем были на миллиарды, а Стефанишина увидела, что денег на залог ей никто давать не будет. То есть – твои проблемы, сама и занимайся.
Слова нардепа подтверждает и политтехнолог Олег Постернак. По его словам, эта ситуация показательна для чиновников. Эксперт отметил, что Стефанишина рассчитывала на публичную систему защиты от Банковой: возможно, скорый сбор задатка, поддержка депутатов, ведь это создает определенную картинку и имеет вес. Однако этого не произошло.
Также он отметил, что именно поэтому уже трудно найти специалистов на определенные государственные должности.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленского ожидают угрожающие моменты.