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Окружению Зеленского приготовиться: тревожный сигнал для чиновников от Банковой

Что известно об отношении Зеленского к своим соратникам

12 августа 2026, 17:02
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Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал значимость команды и подчеркивал роль 5-6 менеджеров. Однако со временем "менеджеры" менялись, а в Раде рассказали, что президент жестко "сливает" соратников. Особенно показательна ситуация с экс-послом Украины В США Ольгой Стефанишиной.

Окружению Зеленского приготовиться: тревожный сигнал для чиновников от Банковой

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский в свое время сделал из руководителя Офиса президента Андрея Ермака некий громоотвод, а затем "слил" его. Такая судьба, по его словам, может ожидать и главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию, который, отметил, сегодня является громоотводом вместо Ермака.

"Вообще это судьба всех людей вокруг Зеленского. Зеленский всех этих людей рано или поздно сливает. Рано или поздно на них вешается все, что можно повесить. И от этих людей он избавляется. Причем лишается жестко. А дальше уже эти люди до него ни дозвонятся, ни дойдут", — рассказал народный депутат.

По его словам, в отношении Ермака еще могут быть определенные нюансы, ведь он, вероятно, может немало рассказать и Зеленский с этим считает.

Также примером такого "слива" политик приводит ситуацию с экс-послом Украины в США Ольгой Стефанишиной. По его словам, схемы с Миндичем были на миллиарды, а Стефанишина увидела, что денег на залог ей никто давать не будет. То есть – твои проблемы, сама и занимайся.

"Это отношение к людям абсолютно в стиле Зеленского. Поэтому я думаю, что все давно это уже поняли", — резюмировал политик.

Слова нардепа подтверждает и политтехнолог Олег Постернак. По его словам, эта ситуация показательна для чиновников. Эксперт отметил, что Стефанишина рассчитывала на публичную систему защиты от Банковой: возможно, скорый сбор задатка, поддержка депутатов, ведь это создает определенную картинку и имеет вес. Однако этого не произошло.

"Поэтому это такой сигнал, стоит ли следовать инструкциям Офиса президента, ведь потом в перспективе просто "сплавят". У некоторых должностных лиц может сложиться такое впечатление. И оно может влиять на трансмиссии неформальных тайных теневых решений власти, которые, безусловно, есть", — пояснил политтехнолог.

Также он отметил, что именно поэтому уже трудно найти специалистов на определенные государственные должности.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленского ожидают угрожающие моменты.




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