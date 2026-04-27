Зеленський пояснив причини масованого удару по Дніпру

Відповідаючи на запитання журналістки про причини запеклих атак ворога на українські міста, зокрема на Дніпро, Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що загарбники не мають реальних здобутків на передовій. Російське керівництво змушене виправдовувати перед власним народом і союзниками затяжну війну, тому вдається до руйнування цивільних об'єктів.

Наслідки обстрілу Дніпра

Глава держави зазначив, що розстановка сил за останній час демонструє позитивну динаміку для ЗСУ.

"З початку цього року баланс окупованих і деокупованих територій не на користь Російської Федерації. Як ми і казали, що вони готували наступальні дії в кінці 25-го року, розуміємо, що вони готуються до відповідних кроків і в 26-му році".

Через брак перемог на фронті Кремль обрав тактику залякування та психологічного тиску.

"Продавати своє населення або підживлювати ті наративи в спілкуванні зі Сполученими Штатами Америки, що вони виграють цю війну, ну, нема на чому зараз їм грати, на мій погляд. Хочу всім нагадати, що це операція, яка має кілька кроків, це продовження операції, яка була взимку, нанесення ударів по нашій енергетиці, показуючи, що Україну можна зламати, тому що немає, що продавати на полі бою. На полі бою в Росії успіхів немає", – зазначив президент.

Глав держави додав, що хоч чисельність окупантів і переважає, проте їхні втрати є колосальними. Загарбники намагаються маніпулювати інфопростором, щоб примусити Україну до невигідних перемовин. Разом із тим Зеленський вказав на важливість розблокування фінансової допомоги від західних партнерів, що дало новий поштовх українському ОПК.

"Зараз ми розблокували гроші. Це реакція, на мій погляд, це реакція номер один на те, що вони розуміють, що Україна не на одинці. Є фінанси на внутрішнє виробництво".

Попри деякі затримки та втрату часу в інвестуванні значних сум у захист енергосистеми на початкових етапах, Україна швидко нарощує власні потужності. Глава держави запевнив, що всі поставлені оборонні завдання будуть виконані оперативно.

