Александр Кубраков на ВСК рассказал, кто находился в бункере с Президентом в марте 2022 года

Бывший глава Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков выступил перед Временной следственной комиссией, возглавляемой народным депутатом Алексеем Гончаренко. Он раскрыл детали работы правительственной команды в первые недели полномасштабной войны.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По словам Кубракова, весь март 2022 он провел в специальном защищенном укрытии.

"По его словам, его туда пригласил президент, а кроме него там были: премьер-министр Шмыгаль, министр Кабинета министров Немчинов, бывшая вице-премьер Верещук, заместители Кубракова Найем и Васьков", — говорится в сообщении по материалам ВСК.

Также Кубраков поделился воспоминаниями о том, как для него началось вторжение. О нападении России он узнал в 3:00 по телефонному звонку, после чего немедленно начал процесс спасения людей и вывоза государственных архивов. Он отметил, что часть членов правительства вместе с засекреченными бумагами покинули столицу в тот же день около 14.00.

Особое внимание чиновник уделил взаимодействию с военным командованием.

"Ночью 24 февраля Зеленский позвонил по телефону Кубракову и сказал помочь Валерию Залужному", — отметил он.

В ходе этой коммуникации тогдашний Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что армии требуется срочная поддержка для оперативного перемещения двух боевых бригад из западных областей в центральные и восточные регионы Украины. Министерство инфраструктуры оперативно приобщилось к выполнению этой задачи, обеспечив логистику и предоставив необходимые автомобильные тралы для транспортировки техники.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что отвечая на вопрос журналистки о причинах ожесточенных атак врага на украинские города, в частности на Днепр, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что захватчики не имеют реальных достижений на передовой. Российское руководство вынуждено оправдывать перед собственным народом и союзниками затяжную войну, поэтому прибегает к разрушению гражданских объектов.