Новий фундамент гарантій безпеки України: Зеленський анонсував важливу угоду

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку "абсолютно нової" угоди з європейськими партнерами, яка має стати складовою гарантій безпеки для України. Як передає портал "Коментарі", про це Зеленський заявив у традиційному вечірньому зверненні до українців.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Український лідер повідомив, що станом на середу розпочали завершальний етап підготовки до найближчих зустрічей із європейськими партнерами і протягом тижня очікуються важливі заходи.
Глава української держави зазначив, що поки що ще зарано озвучувати деталі.
Зазначимо, під час цього звернення Володимир Зеленський заявив, що бачить зв'язок між тим, що Москва продовжує ухилятися від переговорів, і небажанням США на даному етапі надати Україні далекобійні ракети Tomahawk.
Президент нагадав, що Україна погодилася на мирні пропозиції президента США Дональда Трампа і що на останній зустрічі вони домовилися, що намагатимуться працювати над зупинкою бойових дій поточною лінією фронту.
