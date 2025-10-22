Новий фундамент гарантій безпеки України: Зеленський анонсував важливу угоду

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку "абсолютно нової" угоди з європейськими партнерами, яка має стати складовою гарантій безпеки для України. Як передає портал "Коментарі", про це Зеленський заявив у традиційному вечірньому зверненні до українців.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Український лідер повідомив, що станом на середу розпочали завершальний етап підготовки до найближчих зустрічей із європейськими партнерами і протягом тижня очікуються важливі заходи.

"Перша – буде гарна і багато в чому абсолютно нова угода про наші оборонні можливості. Угода, яку реалізовуватимемо фактично як частину гарантій безпеки для нашої держави, для всіх наших людей у довгостроковій перспективі", – заявив Володимир Зеленський.

Глава української держави зазначив, що поки що ще зарано озвучувати деталі.

"Все буде на тижні", — заінтригував президент.

Зазначимо, під час цього звернення Володимир Зеленський заявив, що бачить зв'язок між тим, що Москва продовжує ухилятися від переговорів, і небажанням США на даному етапі надати Україні далекобійні ракети Tomahawk.

Президент нагадав, що Україна погодилася на мирні пропозиції президента США Дональда Трампа і що на останній зустрічі вони домовилися, що намагатимуться працювати над зупинкою бойових дій поточною лінією фронту.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський під час виступу на 80-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, що у сучасному світі гарантії безпеки існують лише тоді, коли за ними стоять сильні союзники та потужна зброя.