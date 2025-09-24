logo

Зеленский в ООН назвал единственные гарантии безопасности для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский в ООН назвал единственные гарантии безопасности для Украины

Зеленский в выступлении на Генассамблее ООН заявил, что международное право не работает, а единственные гарантии безопасности Украины – это союзники и оружие.

24 сентября 2025, 17:08
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что в современном мире гарантии безопасности существуют только тогда, когда за ними стоят сильные союзники и мощное оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский выступил на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, где отметил, что международные институты оказались не в состоянии защитить страны от войны и агрессии.

"Никто кроме нас гарантировать безопасности не может — только сильные альянсы и сильные партнеры, только наше оружие. Международное право полностью не работает, если у вас нет сильных друзей, которые готовы стать рядом", — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что украинцы не выбирали путь войны, но были вынуждены встать на защиту собственного государства из-за российской агрессии.

"Нет гарантий безопасности, кроме друзей и оружия. Это ужасная реальность, но она такая. Украинцы выбрали бы другой путь, они мирные люди, но они хотят жить. Именно поэтому мы инвестируем в оборонную промышленность", – сказал Зеленский.

Президент обратил внимание на неспособность мировых организаций остановить войны и конфликты. По словам Зеленского, Судан, Сомали и Палестина могут только рассчитывать на заявления со стороны ООН, а не на реальные шаги.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о циничных словах из США из-за встречи первой леди США Мелании Трамп и супруги президента Украины Елены Зеленской.

Также "Комментарии" писали, почему Трамп сменил риторику в отношении России и войны в Украине после встречи с Зеленским в Нью-Йорке на Генеральной ассамблея ООН.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Wygh5cmvOGQ
