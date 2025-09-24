Зеленский в ООН назвал единственные гарантии безопасности для Украины

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что в современном мире гарантии безопасности существуют только тогда, когда за ними стоят сильные союзники и мощное оружие.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский выступил на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, где отметил, что международные институты оказались не в состоянии защитить страны от войны и агрессии.
Зеленский подчеркнул, что украинцы не выбирали путь войны, но были вынуждены встать на защиту собственного государства из-за российской агрессии.
Президент обратил внимание на неспособность мировых организаций остановить войны и конфликты. По словам Зеленского, Судан, Сомали и Палестина могут только рассчитывать на заявления со стороны ООН, а не на реальные шаги.
