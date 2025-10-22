Новый фундамент гарантий безопасности Украины: Зеленский анонсировал важное соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке "абсолютно нового" соглашения с европейскими партнерами, которое должно стать составляющей гарантий безопасности для Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом Зеленский заявил в традиционном вечернем обращении к украинцам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер сообщил, что по состоянию на среду начали завершающий этап подготовки к ближайшим встречам с европейскими партнерами и в течение недели ожидаются важные мероприятия.

"Первое – будет хорошее и во многом абсолютно новое соглашение о наших оборонных возможностях. Соглашение, которое будем реализовывать фактически как часть гарантий безопасности для нашего государства, для всех наших людей в долгосрочной перспективе", – заявил Владимир Зеленский.

Глава украинского государства отметил, что пока что еще слишком рано озвучивать детали.

"Все будет на неделе", – заинтриговал президент.

Отметим, в ходе этого же обращения Владимир Зеленский заявил, что видит связь между тем, что Москва продолжает уклоняться от переговоров, и нежеланием США на данном этапе предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.

Президент напомнил, что Украина согласилась на мирные предложения президента США Дональда Трампа и что на последней встрече они договорились, что попытаются работать над остановкой боевых действий по текущей линии фронта.

Читайте также на портале "Комментарии" - Владимир Зеленский, выступая на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что в современном мире гарантии безопасности существуют только тогда, когда за ними стоят сильные союзники и мощное оружие.



