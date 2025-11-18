Французький сатиричний щотижневий журнал Charlie Hebdo, відомий своїми нонконформістськими публікаціями, що включають карикатури, репортажі та анекдоти, висміяв зустріч президентів Франції та України, зробивши відповідну карикатуру.

Нова карикатура на Зеленського: «Все ще живий?»

На малюнку, який підписаний "Візит Зеленського до Франції", зображена людина, схожа на Емманюеля Макрона, про що свідчить прапор Франції, зображений позаду нього. І він зустрічає людину, схожу на Володимира Зеленського, про що свідчить мілітарі одяг з прапором України.

"Все ще живий?" – питає Макрон Зеленського на малюнку.

"Все ще не відсторонений?" – відповідає йому президент України.

Зазначимо, що журнал має ліві та світські погляди та часто висміює політиків, правих екстремістів та релігійні групи, включаючи іслам.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що голова української держави Володимир Зеленський повідомив про деталі декларації, яку учора Україна уклала з Францією.

"Сьогодні особливий момент, справді історичний для обох націй – Франції та України. Підписали разом із Емманюелем Макроном декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання. Документ, який дає нашій країні можливість придбати військове обладнання з французької оборонної промислової та технологічної бази, зокрема 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України, системи ППО SAMP-T, радари до систем ППО, ракети класу "повітря-повітря" та авіабомби", – заявив Володимир Зеленський.

Також президент України зазначив, що уже цього року розпочнуться спільні проєкти між оборонними галузями обох країн.